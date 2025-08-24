GC will den Abstiegs-Rucksack abwerfen – dafür muss langsam der erste Sieg her

Das könnte dich auch noch interessieren:

Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen

Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.

Du hast uns was zu sagen?

Müller bezwingt Bürki in 104. Minute zum Sieg +++ Wieder kein Titel für Ronaldo

Erneut Journalist in Gaza getötet +++ Gantz will Einheits-Regierung für Geisel-Rettung

Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈

Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben

Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen

F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS

Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen

Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen

«Glaubte, jemand treibt Schabernack»: Granit Xhaka erzählt, wie es zum Wechsel kam

Granit Xhaka wechselte in diesem Sommer von Leverkusen nach Sunderland, wo er direkt zum Captain ernannt wurde. Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt sprach er darüber, wie es zum Transfer kam und weshalb der auch für die Zeit nach seiner Profi-Karriere Sinn macht.

Vom Vizemeister der Bundesliga zum Premier-League-Aufsteiger zu wechseln, ist kein gewöhnlicher Transfer. Doch Nati-Captain Granit Xhaka ist diesen Weg gegangen – nun sprach er darüber, wie es dazu kam.