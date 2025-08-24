Liveticker
24.08.2025, 13:5624.08.2025, 13:56
Das Wichtigste in Kürze:
- In der Super League treffen am Sonntag mit den Grasshoppers und Winterthur zwei Teams aufeinander, die in den ersten drei Runden erst einen Punkt geholt haben.
- Die letzten sieben Duelle sprechen eine klare Sprache: Winterthur gewann sechsmal, einmal gab es ein Unentschieden.
- Anpfiff ist um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Granit Xhaka wechselte in diesem Sommer von Leverkusen nach Sunderland, wo er direkt zum Captain ernannt wurde. Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt sprach er darüber, wie es zum Transfer kam und weshalb der auch für die Zeit nach seiner Profi-Karriere Sinn macht.
Vom Vizemeister der Bundesliga zum Premier-League-Aufsteiger zu wechseln, ist kein gewöhnlicher Transfer. Doch Nati-Captain Granit Xhaka ist diesen Weg gegangen – nun sprach er darüber, wie es dazu kam.