Nach schwerem Sturz: Schweizer Dettwiler angeblich mit Verletzungen an Lunge und Milz
Der Crash ereignete sich noch vor dem Rennstart in der Aufwärmrunde. Dettwiler schien ein Problem mit seiner KTM zu haben, der Schweizer fuhr in langsamer Fahrt am Streckenrand. Da raste der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda heran, übersah den 20-Jährigen komplett und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.
Ein erstes Aufatmen folgte mit der offiziellen Nachricht, dass beide Fahrer bei Bewusstsein sind. Die Bergung und der Abtransport ins Spital nahmen allerdings viel Zeit in Anspruch. Das eigentliche Rennen konnte erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet werden.
Rueda habe eine gebrochene Hand, wie sein Team Red Bull KTM mitteilte, zu Dettwiler gibt es noch keine weiteren offiziellen Informationen. Der spanische Journalist Damia Aguilar teilte mit Bezug auf eine inoffizielle Quelle aber mit, dass Dettwiler sich nicht mehr in Gefahr befinde. Er habe jedoch Verletzungen an einem Bein, der Lunge und der Milz. (nih/con/sda)
