Schweizer Noah Dettwiler nach Sturz angeblich mit Lungenverletzung

epa11204536 Swiss Moto3 rider Noah Dettwiler of CIP Green Power attends a photo session at the Motorcycling Grand Prix of Qatar at the Losail International Circuit in Doha, Qatar, 07 March 2024. The 2 ...
Noah Dettwiler befindet sich nach einem schweren Sturz im Spital.Bild: keystone

Nach schwerem Sturz: Schweizer Dettwiler angeblich mit Verletzungen an Lunge und Milz

Der Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ist beim Moto3-Rennen in Sepang verunfallt. Der Solothurner wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.
26.10.2025, 08:3726.10.2025, 11:31

Der Crash ereignete sich noch vor dem Rennstart in der Aufwärmrunde. Dettwiler schien ein Problem mit seiner KTM zu haben, der Schweizer fuhr in langsamer Fahrt am Streckenrand. Da raste der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda heran, übersah den 20-Jährigen komplett und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

Ein erstes Aufatmen folgte mit der offiziellen Nachricht, dass beide Fahrer bei Bewusstsein sind. Die Bergung und der Abtransport ins Spital nahmen allerdings viel Zeit in Anspruch. Das eigentliche Rennen konnte erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet werden.

Rueda habe eine gebrochene Hand, wie sein Team Red Bull KTM mitteilte, zu Dettwiler gibt es noch keine weiteren offiziellen Informationen. Der spanische Journalist Damia Aguilar teilte mit Bezug auf eine inoffizielle Quelle aber mit, dass Dettwiler sich nicht mehr in Gefahr befinde. Er habe jedoch Verletzungen an einem Bein, der Lunge und der Milz. (nih/con/sda)

