«Aus letztem Jahr gelernt»: Odermatt führt nach 1. Lauf hauchdünn vor einem Österreicher
Bei leichtem Schneefall im oberen Streckenteil legte Odermatt mit Startnummer 3 eine Zeit vor, an die einzig zwei Österreicher nahe herankamen. Marco Schwarz liegt als Zweiter nur eine Hundertstelsekunde hinter dem Nidwaldner, Stefan Brennsteiner büsste 25 Hundertstel ein.
Das sagt Marco Odermatt:
Dahinter folgt Thomas Tumler. Den zweitbesten Schweizer trennen als Vierter 33 Hundertstel vom Podest und 58 Hundertstel von Odermatt. Loïc Meillard befindet sich im ersten Riesenslalom des Olympiawinters mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Odermatt im 9. Zwischenrang.
Das sagt Loïc Meillard:
Die Norweger müssen sich im zweiten Lauf steigern, wollen sie in Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Alexander Steen Olsen an den Dreifachtriumph der Vorsaison anknüpfen. Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath belegen die Zwischenränge 5 und 7, gefolgt von Timon Haugan (14.).
Mitfavorit Lucas Pinheiro Braathen, der den ersten Sieg für Brasilien anpeilt, verpasste auf dem ungewöhnlich eng gesteckten Kurs ein Tor und schied aus. Das Unheil des Wahl-Brasilianers hatte sich bereits bei der Anfahrt auf den Rettenbachgletscher angebahnt. Er hätte die Besichtigung wegen einer Autopanne nach einer Begegnung mit einem Wildtier fast verpasst, sagte er gegenüber ORF.
Für Odermatt lief es ein Jahr nach seinem Ausfall mit bester Zwischenzeit wunschgemäss – auch weil er die Lehren aus seinem Übermut von 2024 zog: «Ich schoss nicht mehr so übermütig drein», sagte «Odi» im SRF-Interview. Das war auch nötig. Er habe noch nie einen so stark drehenden Kurs in Sölden erlebt, befand er. «Ich habe es lieber flüssig. Dass ich trotzdem vorne liege, ist ein gutes Zeichen.»
Mit Luca Aerni (24.) ist ein vierter Schweizer im zweiten Lauf mit von Partie. Dieser beginnt um 13 Uhr. (nih/sda)
