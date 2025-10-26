Belinda Bencic darf in Japan über den Turniersieg jubeln. Bild: keystone

10. Titel für Belinda Bencic: Die Ostschweizerin gewinnt den Tokio-Final dominant

Belinda Bencic gewann ihren zehnten Titel auf der Tour, den zweiten in diesem Jahr. Die Ostschweizerin triumphierte beim WTA-500-Turnier in Tokio.

Die Nummer 13 im Ranking besiegte die aufstrebende Tschechin Linda Noskova (WTA 17) 6:2, 6:3. Somit geht die Liebesgeschichte zwischen Belinda Bencic und Tokio weiter. Denn die St.Gallerin hat in Japans Hauptstadt ihren bislang schönsten Titel errungen – die olympische Goldmedaille bei den Spielen 2021.

Die Mutter von Tochter Bella, die seit den Olympischen Spielen 2021 nicht mehr nach Tokio zurückgekehrt war, dominierte den Final. Ihr Umgang mit wichtigen Punkten war bemerkenswert: Sie wehrte alle zehn Breakbälle ab, die gegen sie gespielt wurden, und verwandelte drei der sechs Chancen, die sich ihr selber boten.

Ihre erste volle Saison nach der Mutterschaft ist somit ein voller Erfolg. Belinda Bencic, die zu Beginn des Jahres auf Platz 489 der Weltrangliste stand, wird am Montag auf Position 11 der Weltrangliste stehen. Sie hat 2025 zwei Titel geholt – im Februar gewann sie den WTA-500-Event in Abu Dhabi. Zudem erreichte sie die Halbfinals in Wimbledon.

Und das ist vielleicht noch nicht alles. Nach ihrem vierten Turnier in vier Wochen schlägt Belinda Bencic nun auch noch in Hongkong auf, wo sie eine Einladung erhalten hat und als Nummer 1 antreten wird. (sda)