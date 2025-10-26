wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Tennis

10. WTA-Titel für Belinda Bencic in Tokio

epa12483108 Belinda Bencic of Switzerland cerebrates after winning the singles final match against Linda Noskova of the Czech Republic during the Toray Pan Pacific Open tennis tournament in Tokyo, Jap ...
Belinda Bencic darf in Japan über den Turniersieg jubeln.Bild: keystone

10. Titel für Belinda Bencic: Die Ostschweizerin gewinnt den Tokio-Final dominant

26.10.2025, 06:4326.10.2025, 07:12

Belinda Bencic gewann ihren zehnten Titel auf der Tour, den zweiten in diesem Jahr. Die Ostschweizerin triumphierte beim WTA-500-Turnier in Tokio.

Die Nummer 13 im Ranking besiegte die aufstrebende Tschechin Linda Noskova (WTA 17) 6:2, 6:3. Somit geht die Liebesgeschichte zwischen Belinda Bencic und Tokio weiter. Denn die St.Gallerin hat in Japans Hauptstadt ihren bislang schönsten Titel errungen – die olympische Goldmedaille bei den Spielen 2021.

Die Mutter von Tochter Bella, die seit den Olympischen Spielen 2021 nicht mehr nach Tokio zurückgekehrt war, dominierte den Final. Ihr Umgang mit wichtigen Punkten war bemerkenswert: Sie wehrte alle zehn Breakbälle ab, die gegen sie gespielt wurden, und verwandelte drei der sechs Chancen, die sich ihr selber boten.

Ihre erste volle Saison nach der Mutterschaft ist somit ein voller Erfolg. Belinda Bencic, die zu Beginn des Jahres auf Platz 489 der Weltrangliste stand, wird am Montag auf Position 11 der Weltrangliste stehen. Sie hat 2025 zwei Titel geholt – im Februar gewann sie den WTA-500-Event in Abu Dhabi. Zudem erreichte sie die Halbfinals in Wimbledon.

Und das ist vielleicht noch nicht alles. Nach ihrem vierten Turnier in vier Wochen schlägt Belinda Bencic nun auch noch in Hongkong auf, wo sie eine Einladung erhalten hat und als Nummer 1 antreten wird. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Gratis Krankenkasse für Kinder: SP lanciert Volksinitiative
4
Was für und was gegen den Laubbläser spricht
5
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
Meistgeteilt
1
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
2
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
3
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
4
Roman Josi fällt wieder aus +++ Sandro Schmid bleibt Fribourg treu
5
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
Wettmanipulation, Poker-Betrug, Mafia – ein Eklat erschüttert die NBA
In der NBA gibt es einen Wett- und Manipulationsskandal. Die sizilianische Mafia soll involviert sein. Ein Spieler und ein Coach stehen im Fokus. Sogar Stars wie LeBron James tauchen in den Akten auf.
Die Handschellen durfte NBA-Profi Terry Rozier wieder ablegen, bevor er das Bundesgericht in Orlando verliess. In Shorts und einem dunklen Pulli kehrte der Basketball-Star vorläufig zurück in die Freiheit.
Zur Story