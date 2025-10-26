wechselnd bewölkt
Es war der Sex: Triathletin Imogen Simmonds von Doping freigesprochen

Challenge Mallorca Triathlon 2023 14.10.23: Die Schweizerin Imogen Simmonds gewinnt den Challenge Mallorca. Paguera / Peguera Strand Mallorca Spanien *** Challenge Mallorca Triathlon 2023 14 10 23 Swi ...
Die Schweizer Triathletin Imogen Simmonds wurde vom Dopingvorwurf freigesprochen.Bild: www.imago-images.de

Positiver Dopingtest wegen Sex: Triathletin Imogen Simmonds von Vorwurf freigesprochen

Die unter Dopingverdacht stehende Schweizer Profi-Triathletin Imogen Simmonds ist freigesprochen worden. Dies gibt die «International Testing Agency» bekannt.
26.10.2025, 10:1426.10.2025, 10:14

Die Dopingbehörde folgte der Argumentation der 32-Jährigen, dass die verbotene Substanz durch Sex mit ihrem Freund in ihren Körper gelangt sei, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Der positive Befund sei durch eine «unbeabsichtigte Kontamination durch engen Kontakt mit ihrem Partner» zustande gekommen, teilte die ITA in ihrem Urteil mit. Deswegen werde sie von «jeglicher Schuld oder Fahrlässigkeit» freigesprochen und kann ab sofort wieder an Wettkämpfen teilnehmen.

Dopingfalle Sex? So begründet Schweizer Triathletin positiven Test

Bei der ehemaligen Ironman-Europameisterin war bei einem Test am 8. Dezember 2024 vor der WM über die halbe Ironman-Distanz in Neuseeland ein Metabolit des anabolen Mittels Ligandrol, das den Muskelaufbau und die Knochendichte fördert, nachgewiesen worden.

Simmonds hatte die Einnahme bestritten und erklärt, nicht zu wissen, wie die Substanz in ihren Körper gelangt sei. Durch Nachforschungen kam dann nach ihren Angaben heraus, dass ihr langjähriger Partner das Mittel zur Verbesserung des Körperbaus einnahm. Haarproben hätten bestätigt, dass sie niemals Ligandrol eingenommen habe, der Test bei ihrem Partner fiel aber positiv aus.

Ironman 70.3 World Championship, WM, Weltmeisterschaft press conference, PK, Pressekonferenz Imogen Simmonds CHE during the Ironman 70.3 World Championship Press Conference at Great Lakes Centre in Ta ...
Imogen Simmonds darf ab sofort wieder an Wettkämpfen teilnehmen.Bild: www.imago-images.de

Ausserdem waren Dopingtests bei ihr sechs Tage vor und 22 Tage nach dem Test mit dem positiven Befund negativ ausgefallen. Zudem sei sie mit ihrem Partner am Tag des positiven Tests sowie am Tag davor intim gewesen. So kamen ihre Anwälte zu dem Schluss, dass die Substanz durch Körperflüssigkeiten übertragen worden sei. Die Dopingbehörde folgte dieser Argumentation nun. (nih/sda/dpa)

Minimale Spuren, maximale Konsequenzen: Billionstel Gramm führen zu positivem Dopingtest
