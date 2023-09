Gegen Kevin Porter Jr. stehen Gewaltvorwürfe im Raum. Bild: www.imago-images.de

Gewalt gegen Freundin: NBA-Profi vorübergehend festgenommen

Laut Medienberichten aus den USA wurde der Basketballprofi Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets am Montagmorgen in einem Hotelzimmer in New York vorübergehend festgenommen.

Porter soll seine Freundin Kysre Gondrezick angegriffen und gewürgt haben, nachdem er sich unter dem Vorwand, den Schlüssel vergessen zu haben, Zugang zum Zimmer seiner Freundin verschafft habe. Der 23-Jährige sei daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden, während sich die ehemalige WNBA-Spielerin Gondrezick mit Nackenschmerzen und einer Schnittwunde ins Spital begeben habe.

Auch die NBA bestätigte die Verhaftung von Porter und liess über ihren Sprecher Mike Bass verlauten: «Die Liga steht in Kontakt mit den Houston Rockets und ist dabei, weitere Informationen zu sammeln.» (kat)