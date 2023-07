Sabrina Ionescu in den Farben des WNBA-Teams New York Liberty. Bild: www.imago-images.de

Mit 25 Treffern zum Rekord: Ionescu überbietet Currys Bestmarke

Beim All-Star-Weekend der WNBA in Las Vegas brilliert Sabrina Ionescu und stellt einen geschlechterübergreifenden Allzeitrekord auf.

Katja Burgherr

Die 25-jährige Amerikanerin mit rumänischen Wurzeln begeistert derzeit das Internet. Bei der diesjährigen Tripple-Challenge am All-Star-Weekend der höchsten nordamerikanischen Basketballliga der Frauen (WNBA) brach sie alle Rekorde.

Mit 37 von 40 möglichen Punkten pulverisierte sie selbst die bisherige Bestmarke von Stephen Curry (2021) und Tyrese Haliburton (2023). Beim jährlich ausgetragenen Event verwertete die Spielerin von New York Liberty 25 von 27 Würfen ab der Drei-Punkte-Linie.

Ionescu stellt einen neuen Rekord auf. Video: YouTube/WNBA

Stephen Curry, seines Zeichens einer der besten Spieler und der beste Distanzschütze der NBA-Geschichte, quittierte Ionescus Wahnsinnsleistung mit einem schlichten «unglaublich».

Die gebürtige Kalifornierin zeigte bereits während ihrer College-Karriere, was in ihr steckt. Sie erreichte geschlechterübergreifend als erste Spielerin der College-Liga NCAA mehr als 2000 Punkte, 1000 Assists und 1000 Rebounds. 2022 war sie Teil des US-amerikanischen Basketballteams, das sich in Australien den Weltmeistertitel holte.

Ihr Talent entging auch Kobe Bryant nicht. Die NBA-Legende, die 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, galt als Mentor und Freund der 1,80 Meter grossen Basketballerin.