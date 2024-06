Ungläubige Blicke der Gegnerinnen: Zhang Ziyu gegen Indonesien. Bild: www.imago-images.de

Die grösste Frau der Welt dominiert an der Basketball-WM und so sieht das aus

Im Basketball ist eine passende Körpergrösse von Vorteil. Die hat Zhang Ziyu: Die 17-Jährige überragt mit ihren 2,20 m alle anderen um mehrere Köpfe. Absurde Bilder aus China und was die Spielerin über ihre Körpergrösse sagt.

Es sind Szenen wie aus dem Kinderbuch «Gullivers Reisen»: Eine riesenhafte Gestalt inmitten vieler Zwerge.

Zhang Ziyu zeigt einmal mehr die Verschiedenartigkeit der menschlichen Spezies auf. Denn die chinesische Basketballerin ist mit ihrer Grösse von 2,20 m eine Ausnahmefigur, die zwangsläufig auffällt. Womöglich ist sie derzeit die grösste Frau der Welt, das Guinness Buch der Rekorde hat diesen Titel vor drei Jahren der 2,15 grosse Türkin Rumeysa Gelgi verliehen.

Sie trifft nach Belieben

Dieser Tage nimmt Zhang an der U18-Asienmeisterschaft in Shenzhen teil, wo sie mit den Gegnerinnen Katz und Maus spielt. Zum 90:68-Sieg Chinas gegen Neuseeland steuerte sie 36 Punkte und 13 Rebounds bei, beim 97:81-Erfolg über Japan war sie mit 44 Punkten – einem neuen Allzeit-Rekord des Turniers – und 14 Rebounds noch dominanter.

Für die Gegnerinnen muss es zum Verzweifeln sein: Zhang scheint sich nicht einmal gross anstrengen zu müssen, um Bälle herunterzupflücken und sie im Korb zu versenken. Und wie um alles in der Welt soll man bloss einen Weg an dieser chinesischen Mauer vorbei finden?

«Jeder Mensch ist anders»

«Das Leben ist eine wunderbare Reise, und es gibt dabei einige Dinge, die wir nicht kontrollieren können», sagte die Basketballerin über ihre Körpergrösse. «Ich betrachte sie als ein Geschenk an mich. Es ist in Ordnung, dass ich so gross bin. Jeder Mensch ist anders.»

Grösse und Talent wurden Zhang in die Wiege gelegt. Ihre Eltern spielten beide ebenfalls Basketball, der Vater ist gemäss Weltverband FIBA 2,13 m gross, die Mutter, eine ehemalige chinesische Nationalspielerin, 1,98 m. Als Zhang Ziyu eingeschult wurde, mass sie laut der chinesischen «Global Times» bereits 1,60 m und in der sechsten Klasse war sie auf 2,11 m herangewachsen.

Fast nicht zu verteidigen: Zhang Ziyu gegen Indonesien. Bild: x/fiba

Die US-Liga lockt

Eine solche Sensation wird natürlich auch in der Basketball-Nation USA verfolgt. Zhang sei Chinas «Cheat Code», wurde kommentiert, und es wurden Vergleiche mit Yao Ming gezogen, dem früheren NBA-Star der Houston Rockets, der mit seinen 2,29 m ebenfalls die Gegner überragte. In der WNBA war bisher noch nie eine so grosse Spielerin engagiert, den Rekord hält mit 2,18 m die mittlerweile verstorbene Polin Margo Dydek, die 1998 als Nummer 1 gedraftet wurde und bis heute den Allzeit-Rekord an Blocks hält.

Der Weg in die beste Frauen-Liga der Welt scheint vorgezeichnet zu sein. Doch ohne Regeländerung wird sich Zhang Ziyu noch ein wenig gedulden müssen. Um zum WNBA-Draft zugelassen zu werden, muss eine Nicht-Amerikanerin mindestens 20 Jahre alt sein.

So weit will das Basketball-Wunderkind nicht voraus blicken. Die 17-Jährige sagte, sie denke nicht zu viel über die Zukunft nach. «Ich muss es Schritt für Schritt nehmen und ich muss besser werden. Ja, ich kann den Korb leicht erreichen. Aber Basketball ist definitiv mehr als das. Ich muss noch eine Menge lernen.»

Das nächste Mal im Einsatz steht Zhang Ziyu am Samstag im Halbfinal der Asienmeisterschaft. Dank dem Gewinn der Vorrunde hat sich China bereits für die kommende U19-WM in Tschechien qualifiziert. Dort könnte es dann, lange vor dem erwarteten Draft, erstmals zur Begegnung mit amerikanischen Basketballerinnen kommen.