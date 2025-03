LeBron James schafft als erster NBA-Spieler mehr als 50'000 Punkte. Bild: keystone

LeBron knackt historische Marke in der NBA – Capela verliert mit den Hawks

LeBron durchbricht Schallmauer

Der 40-jährige LeBron James ist der erste Spieler, der die Marke von 50'000 erzielten Punkten in der NBA – reguläre Saison und Playoffs zusammengenommen – überschritten hat.

Der vierfache NBA-Champion der Los Angeles Lakers schaffte dieses Kunststück, indem er in der Nacht auf Mittwoch im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans punktete, zwei Jahre nachdem er vor Kareem Abdul-Jabbar zum NBA-Rekordhalter für erzielte Punkte aufgestiegen war.

Der Basketballgigant, der im vergangenen Sommer in Paris zum dritten Mal Olympiasieger wurde und in seiner 22. Saison in der NBA steht, ging mit 49'999 Punkten in die Partie. Nach 3:26 Minuten Spielzeit traf er nach einem Pass von Luka Doncic einen Dreipunktewurf und überschritt damit die symbolische 50'000er Marke.

Abgesehen von James hatten in der Geschichte nur Abdul-Jabbar (44'149) und Karl Malone (41'689) die 40'000-Punkte-Marke überschritten. In der Rangliste folgen Kobe Bryant (39'283) und Michael Jordan (38'279).

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/FreeDawkins

Hawks unterliegen den Bucks

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Center Clint Capela verlieren in der NBA das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks 121:127. Die Entscheidung führen die Gäste erst in den Schlussminuten herbei.

In einer ausgeglichenen Partie, in der kein Team mit mehr als 8 Punkten führte, behielten die Bucks das bessere Ende für sich. Nachdem das Heimteam zum 121:121 ausgleichen konnte, zogen die Gäste schliesslich entscheidend davon.

Capela gelangen je 8 Punkte und Rebounds. Sein Teamkollege Trae Young war mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer. Überstrahlt wurde er jedoch von Giannis Antetokounmpo. Der 30-jährige Grieche in Diensten der Bucks steuerte 26 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assist zum Erfolg der Gäste bei. Es war bereits sein siebtes Triple-Double der Saison.

Die Bucks belegen im Osten den 4. Platz, die Hawks sind nach wie vor im 9. Rang klassiert, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. (abu/sda/afp)