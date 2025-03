Aufgrund ihrer körperlichen Dominanz ist Audi Crooks (r.) eines der grössten Talente im Basketball der Frauen. Bild: www.imago-images.de

Sie erinnert an Shaq O'Neal – gegen Basketballerin Audi Crooks ist kein Kraut gewachsen

Die 20-jährige Audi Crooks dominiert ihre Gegnerinnen wie einst Shaquille O'Neal. Wegen ihrer Statur muss sich die College-Basketballerin auch hässliche Kommentare anhören – dafür hat sie aber den perfekten Umgang gefunden.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Mit einer halben Körperumdrehung schüttelt sie ihre Bewacherin ab und verwandelt den Sprungwurf sicher. Kurz darauf schiebt sie die Gegnerin unter den Ring und trifft auch den Korbleger problemlos. Immer wieder setzt sich die Basketballerin Audi Crooks gegen die körperlich deutlich unterlegenen Gegenspielerinnen durch und bringt Wurf um Wurf gnadenlos im Korb unter.

Am Ende kommt die Centerin der Iowa State University beim deutlichen 85:63-Sieg gegen die eigentlich favorisierte Kansas State auf 36 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists. Nur 4 ihrer 18 Würfe verfehlten das Ziel. Im Anschluss macht ein Highlight-Zusammenschnitt der 20-jährigen Studentin die Runde.

Dabei fühlt man sich schon ein bisschen an die Spielweise der NBA-Legende Shaquille O'Neal erinnert. Wie dominant Crooks in Korbnähe ist. Wie sie für ihre Mitspielerinnen stets anspielbar ist, da sie eigentlich an jeden Ball herankommt. Und wie leicht sie die körperlich deutlich unterlegenen Gegnerinnen aus dem Weg räumt.

Fast 60 Prozent ihrer Würfe landen in dieser College-Saison im Korb – und die Quote könnte noch besser sein, hätte die 20-Jährige die Grösse oder die Sprungkraft, um regelmässig zu dunken. Aufgrund der fehlenden Athletik im Vergleich mit beispielsweise O'Neal kann die 1,90-Meter-Frau bei den Würfen aus kurzer Distanz dafür ihr feines Händchen unter Beweis stellen. Sprungwürfe, Korbleger sowie Abschlüsse mit viel Kontakt der Gegnerinnen sind für sie kein Problem. Obwohl sie erst im zweiten von vier College-Jahren ist, ist sie mit durchschnittlich 23 Punkten schon jetzt eine der besten Skorerinnen unter allen Studentinnen.

«Die Leute können mich hassen, aber sie können mir nicht nehmen, was ich erreicht habe.» Audi Crooks

Auch defensiv hat sie mit ihrer Kraft gute Anlagen, doch muss sie wohl flinker und mobiler werden, um dann auch in der Profiliga WNBA mitzuhalten. Schwerfälligkeit kann man ihr jedoch nur bedingt vorwerfen. Derzeit gilt Crooks als eines der grössten Talente im College-Basketball der Frauen, wobei sie sich wohl erst 2027 nach Abschluss des Studiums für den Draft anmelden dürfte.

Crooks, die auch in Iowa geboren wurde, überzeugte schon in der ersten Saison am College ihres Heimatstaats, indem sie mehrere Teamrekorde brach. Bei ihrem ersten Auftritt am Turnier der besten Universitäten, das March Madness genannt wird und sich in den USA riesiger Beliebtheit erfreut, überzeugte sie gleich mit 40 Punkten. Erstmals präsentierte sich die talentierte Musikerin, die fünf Instrumente spielt, dort einer breiteren Öffentlichkeit.

Aufgrund ihres Körperbaus war sie in der Folge auch hässlichen Kommentaren ausgesetzt. Davon liess sich Crooks aber nicht beirren. Zwar gab sie zu, dass es erst schwer war, mit Kommentaren über ihr Gewicht umzugehen, doch das änderte sich, «als ich die Realität erkannt habe: Die Leute können mich hassen, aber sie können mir nicht nehmen, was ich erreicht habe.»

Audi Crooks ist häufig gut gelaunt. Bild: www.imago-images.de

Die selbstbewusste junge Frau erklärte weiter: «Es gibt vielleicht 100 Kommentare über meinen Körper oder mein Aussehen. Aber dann gibt es auch 1000 Kommentare über meine Fähigkeiten, meinen Charakter, mein Lachen und wie ich andere Leute behandle.» Es gebe immer Negativität, aber man müsse auch das Positive sehen. «Und das Gute überwiegt das Schlechte deutlich.»

«Die Gegnerinnen wissen, dass sie sie nicht aufhalten können und foulen Crooks deshalb. Aber es wird nicht gepfiffen.» Trainer Bill Fennelly

Aufgrund ihrer körperlichen Dominanz wird sie auch von ihren Gegnerinnen härter angegangen. «Es ist fast schon lächerlich, mit welcher Härte sie umgehen muss. Es ist nicht richtig», erklärte ihr Trainer Bill Fennelly und fügte an: «Sie wissen, dass sie sie nicht aufhalten können und foulen sie deshalb. Aber es wird nicht gepfiffen.»

Sie ist schon ein Star der WNBA: Für rechte Politik missbraucht, von Gegnern geplagt – dennoch bricht sie Rekord um Rekord

Will Audi Crooks sich aber auch bei den Profis durchsetzen, muss sie sich daran wohl gewöhnen. Denn in der WNBA kann sie die Gegnerinnen auf der Center-Position nicht mehr so leicht aus dem Weg räumen – zumal sie dort dann eher klein ist. Aber bis es so weit ist, hat Crooks ja noch gut zwei Jahre Zeit, um sich zu wappnen.

Erst einmal steht für sie und Iowa State nun wieder der verrückte März an. Das College-Turnier zum Saisonabschluss beginnt am 19. März gegen das leicht favorisierte Michigan.