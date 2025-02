Luka Doncic an der ersten Pressekonferenz nach seinem Wechsel. Bild: keystone

«Ich dachte, es sei ein Aprilscherz» – so erlebte Luka Doncic den Trade zu den LA Lakers

Luka Doncic wurde am Wochenende in einem spektakulären Trade von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers getradet und äusserte sich nun an einer Medienkonferenz ein erstes Mal zu den vergangenen Tagen und wie er den Wechsel miterlebt hat.

«Ich war geschockt. Jeder war überrascht, sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war», erzählte Luka Doncic auf die Frage, wie er den Trade von Dallas nach Los Angeles erlebt habe. Er konnte auch nicht glauben, was gerade geschehen war: «Ich dachte, es sei ein Aprilscherz.»



Die Pressekonferenz mit Luka Doncic. Video: YouTube/Bleacher Report

In einem Blockbuster-Trade wurde Doncic unter anderem gegen Anthony Davis getradet und wird nun in Zukunft mit der NBA-Legende LeBron James auf Punktejagd gehen. James hat Doncic direkt nach dem Wechsel angerufen und ihn in LA willkommen geheissen. «Ich schaue immer zu ihm auf. Ich kann so viele Dinge von ihm lernen. Wir beide machen unsere Mitspieler besser, unser Basketball-IQ ist hoch. Das wird jedem helfen», schwärmte der Slowene über LeBron James.

Trotz des überraschenden Wechsels hat der Point Guard kein schlechtes Wort über die Mavericks verloren und das, obwohl er damit gerechnet hatte für den Rest seiner Karriere bei der Franchise zu bleiben. «Zu den genauen Umständen kann ich nicht sagen, aber ich habe in Dallas einige tolle Momente erlebt.»



Chandler Person, ehemaliger Spieler der Dallas Mavericks, erzählte in der US-Show «Run it Back», dass sich Doncic erst kürzlich in Dallas ein Haus für 15 Millionen Dollar gekauft habe. «Angeblich hat er geweint, als er von dem Trade erfuhr», erzählte Parson weiter.

In der vergangenen Nacht ist Doncic nun das erste Mal als Spieler bei einer Partie der Los Angeles Lakers gewesen. Im Stadtderby gegen die LA Clippers kam der Point Guard allerdings noch zu keinem Einsatz. Bereits seit mehreren Wochen konnte der 25-Jährige aufgrund einer Wadenverletzung kein Spiel mehr bestreiten.

Unter anderem dank 26 Punkten von LeBron James setzten sich die Lakers klar und deutlich mit 122:97 durch. Wann Luka Doncic sein Debüt für sein neues Team geben wird, ist noch unklar. (riz)