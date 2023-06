Wird beschuldigt, Fans unter falschem Namen attackiert zu haben: Eric Lewis. Bild: www.imago-images.de

Mit Fake-Account Fans attackiert – NBA-Schiedsrichter suspendiert

In Zeiten der sozialen Medien müssen nicht nur Sportlerinnen und Sportler eine dicke Haut haben und viel Kritik einstecken, sondern auch Unparteiische. Wie damit am besten umzugehen ist, muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Die Art und Weise von Basketball-Schiedsrichter Eric Lewis scheint aber nicht der richtige Weg zu sein. Der 52-Jährige begegnete den Kritikern angeblich, indem er sie auf Twitter attackierte – unter falschem Namen.

Die US-Liga NBA untersucht den Fall derzeit, nachdem ein Twitter-Nutzer den Account gefunden und Videos davon veröffentlicht hat. Darauf sind Tweets zu sehen, in denen der Nutzer unter dem Namen «Blair Cutliff» Eric Lewis und dessen Entscheidungen verteidigt.

Besonders die Fans der Los Angeles Lakers hatten sich auf den Schiedsrichter eingeschossen und ihn dafür verantwortlich gemacht, dass das Team um LeBron James und Anthony Davis im Halbfinal mit 0:4 Siegen gegen Denver ausgeschieden war. Der vermeintliche Fake-Account Lewis’ schrieb dazu beispielsweise: «Genau, macht die Schiedsrichter dafür verantwortlich. Verpisst euch, Denver war schlicht besser.»

Kurz nachdem die Anschuldigungen publik wurden, löschte der Nutzer diesen Account, schaltete ihn einige Tage später aber wieder frei, um die Anschuldigungen zu verneinen. Er sei Mark Lewis, der ältere Bruder des NBA-Schiedsrichters. «Es tut mir leid, dass ich Eric in diese Position gebracht habe.»

Lakers-Star LeBron James hatte sich in der Zwischenzeit zu den Vorkommnissen geäussert. Er fragte auf Twitter: «Ist dieser Eric-Lewis-💩 wahr?»

Noch ist nicht klar, wer den Account, der Eric Lewis auffällig oft verteidigte, führt. Der Beschuldigte äusserte sich bisher noch nicht. In den NBA-Finals, die in der Nacht auf den heutigen Freitag begonnen haben, wird Lewis aber definitiv nicht eingesetzt, wie die US-Liga mitteilte.

«Wir haben beschlossen, dass es angesichts der laufenden Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, nicht angemessen wäre, dass er in diesen Finals arbeitet», sagte NBA-Chef Adam Silver an einer Pressekonferenz. Referees, die in der besten Basketballliga der Welt arbeiten, ist es untersagt, sich öffentlich zu äussern.

Lewis ist bereits in seiner 19. Saison als Schiedsrichter und war in über 1000 Spielen Teil der Crew, seit 2019 wurde er in jeder Finalserie mindestens einmal eingesetzt. (nih)