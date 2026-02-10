bedeckt
NBA: Heftige Schlägerei zwischen den Pistons und den Hornets

Charlotte Hornets forward Moussa Diabate, second from left, is held back as he goes after Detroit Pistons center Jalen Duren during a fight on the court in the second half of an NBA basketball game in ...
In der NBA kam es am Montag zu einer heftigen Schlägerei.Bild: FR171573 AP

Gleich vier Spieler wurden vom Platz gestellt: Heftige Schlägerei schockt die NBA

Beim NBA-Spiel zwischen den Detroit Pistons und den Charlotte Hornets kam es zu einer wüsten Auseinandersetzung. Daraufhin wurden gleich vier Spieler vom Platz verwiesen.
10.02.2026, 09:3310.02.2026, 09:33

Das dritte Viertel lief seit etwas mehr als sieben Minuten, als es zum grossen Skandal kam. Jalen Duren von den Detroit Pistons wurde bei einem Angriffsversuch von Moussa Diabate gefoult und verlor danach die Nerven. Die beiden standen sich Kopf an Kopf gegenüber. Als Duren seinem Gegenspieler in das Gesicht schlug, wurde die Situation noch hitziger. Diabate versuchte, mit einer Faust zurückzuschlagen, verfehlte aber seinen Gegner.

Als sich auch noch Miles Bridges einmischte, um Duren einen Schlag zu verpassen, eskalierte die Situation komplett. Auch Isaiah Stewart, welcher zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dem Parkett stand, liess es sich nicht nehmen, an der grossen Rudelbildtung teilzunehmen und knüpfte sich Bridges vor. Erst als weitere Spieler, Schiedsrichter und sogar Sicherheitspersonal eingriffen, konnte die Situation beruhigt werden. Duren, Diabate, Bridges und Stewart erhielten danach einen Spielausschluss.

Nach der Partie entschuldigte sich Bridges auf Instagram, stellte aber auch klar, dass er seine Mitspieler immer beschützen wird. Im letzten Viertel wurde auch noch Hornets-Trainer Charles Lee von der Seitenlinie verwiesen, da er sich lautstark über die Schiedsrichter beschwerte. Die favorisierten Pistons setzten sich schlussendlich mit 110:104 bei den Hornets durch. (riz)

Diese Trennung könnte die NBA in ihren Grundfesten erschüttern
Mehr Sport:

