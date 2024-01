Ein VAR-Entscheid sorgt bei St.Gallen gegen Lugano für Diskussionen

St.Gallen spielte gegen Lugano bereits ab der dritten Minute mit einem Mann weniger. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der VAR stürzt St.Gallen ins Elend – Trainer Zeidler spricht von «klarem Fehlentscheid»

Der FC St.Gallen schafft es nicht, auf den Leader YB Punkte gutzumachen. Die Ostschweizer verlieren vor Heimpublikum gegen den FC Lugano. Bereits in der 3. Minute flog St.Gallens Captain Görtler mit Rot vom Platz – ein Entscheid, der Fragen aufwirft.

Mehr «Sport»

Bei perfektem Fussballwetter erlebte der FC St.Gallen im Kybunpark einen schwarzen Fussballnachmittag. Gegen den FC Lugano gingen die Ostschweizer gleich mit 1:4 unter. Die eindrückliche Serie von saisonübergreifend elf Heimsiegen in Folge fand ein abruptes Ende.

An der Wurzel des St.Galler Übels lag eine Szene gleich zu Spielbeginn. Der St.Galler Captain Lukas Görtler traf in der dritten Spielminute beim Versuch, eine Flanke zu schlagen, den Lugano Captain Jonathan Sabbatini unglücklich mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Schienbein. Nach einer Intervention des VAR Lionel Tschudi sah sich der Schiedsrichter Lukas Fähndrich die Szene noch einmal an und griff – zum Entsetzen Grötlers und der zahlreichen Fans – zur Roten Karte. Sabbatini konnte nach kurzer Pflege weiterspielen.

Die Entscheidung sorgte nach dem Spiel für Diskussionen. Görtler selbst sagte zu seiner Aktion: «Ich spiele den Ball, er trifft mich am Fuss und in der Schussbewegung treffe ich ihn dann am Schienbein.»

Ebenfalls zum umstrittenen Entscheid befragt, meinte der St.Galler Verteidiger Albert Vallci gegenüber dem SRF:

«Für mich ist es unerklärlich, ich weiss nicht, weshalb der VAR da eingreift. Lukas (Görtler, Anm. d. Red.) spielt den Ball in die Mitte, Sabbatini kommt zu spät, will den Ball blocken. Lukas muss mit dem Fuss ja irgendwo hin und trifft Sabbatini dann halt. Natürlich sieht es unglücklich aus, wenn man das Bild drei oder vier Mal stoppt, genau da, wo der Fuss am Knöchel ist. Aber das ist für mich keine Rote Karte.» Albert Vallci

Auch St.Gallens Trainer Peter Zeidler zeigte für den Entscheid kein Verständnis und bezeichnet die Rote Karte als «klaren Fehlentscheid». Der Deutsche will aber im Hinblick auf das nächste Spiel am Mittwoch nach vorne schauen: «Wir machen alle Fehler und deshalb wollen wir uns nicht darüber aufhalten», sagte er nach dem Spiel.

(kat)