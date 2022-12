Bild: keystone

Die Minnesota Vikings schreiben mit Rekord-Aufholjagd NFL-Geschichte

Den Footballern der Minnesota Vikings ist in der NFL Historisches gelungen. Sie lagen zur Halbzeit gegen die Indianapolis Colts 0:33 im Rückstand, gewannen letztlich aber noch mit 39:36 nach Verlängerung.

Noch nie zuvor in der Geschichte der amerikanischen Football-Liga ist es einem Team gelungen, einen solch grossen Rückstand noch in einen Sieg umzumünzen. Diese Nachricht musste auch Quarterback Kirk Cousins erst einmal verdauen: «In der NFL-Geschichte? Wir haben also gerade das grösste Comeback der NFL-Geschichte geschafft, okay. Ich brauche eine Sekunde.»

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Er berichtete aber auch, dass die Mannschaft nach dem Pausenrückstand immer noch an den Sieg glaubte: «Da war der Glaube. Patrick Peterson hat gesagt, wir brauchen nur fünf Touchdowns. Ich dachte, es war sarkastisch gemeint.» Auch Wide Receiver Justin Jefferson betont: «Niemand hat aufgegeben, niemand hat den Kopf hängen lassen.»

Der gefeierte Mann war Greg Joseph, dem drei Sekunden vor Ablauf der Verlängerung das entscheidende Field Goal gelang. Mit ihrem elften Saisonsieg haben sich die Vikings zum ersten Mal seit 2019 für die Playoffs qualifiziert.

Die bisher grösste Aufholjagd war 1992 in den Playoffs den Buffalo Bills gelungen, die gegen die Houston Oilers nach zwischenzeitlichem 3:35-Rückstand noch 41:38 nach Verlängerung gewannen. (abu/sda/dpa)