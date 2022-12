Der Erfolg über Seattle war der siebte Sieg in Folge für die San Francisco 49ers. Mit nun zehn Siegen und vier Niederlagen stehen sie als Sieger der NFC West Division fest und somit als Playoff-Teilnehmer. In der 1. Runde werden die Niners ein Heimspiel haben.

Beim Debüt vergangene Woche führte Purdy San Francisco gleich zu einem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers von Tom Brady. Da wurde aus dem «Mister Irrelevant» flugs der «Mister Relevant». Das Wortspiel zielt darauf ab, dass Purdy beim NFL-Draft an allerletzter Stelle gezogen wurde – er also vermeintlich ein Pick ohne grosse Bedeutung ist.

Quarterback Brock Purdy wusste dabei erneut zu gefallen. Er warf für zwei Touchdowns und insgesamt 217 Yards Raumgewinn. Der 22-Jährige ist nach der Verletzung von Jimmy Garoppolo der neue Regisseur der 49ers, er lief erst zum zweiten Mal von Beginn an auf.

Dank einem Sieg im Thursday Night Game stehen die San Francisco 49ers in den Playoffs um den Super Bowl. Sie schlugen die Seattle Seahawks 21:13.

Der «Mr. Irrelevant» führt die 49ers in die Playoffs

