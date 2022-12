Dieser Footballer mit Schnauz und Tattoos ist erst 12 Jahre alt

Jeremiah Johnson aus dem texanischen Fort Worth ist der Footballer der Stunde in den USA. Er spielt (noch?) nicht in der NFL, sondern noch bei den Junioren. Denn Johnson ist erst 12 Jahre alt – angeblich.

Angeblich deshalb, weil sein Alter von vielen hinterfragt wird. Schliesslich hat Johnson nicht nur Tattoos am Arm, sondern auch schon Gesichtsbehaarung. Dieses Bild von ihm vom Wochenende, das ihn mit einer MVP-Trophäe zeigt, ging viral:

Der Tiktoker «Hoodnews24» traf Johnson nach seinem Erfolg und fragte ihn, wie alt er sei. «Zwölf», lautete die Antwort des talentierten Footballers.

«Wenn dieser Zwölfjährige wirklich zwölf Jahre alt ist, lasse ich meinen Sohn nicht Football spielen», twitterte NFL-Star Tyreek Hill von den Miami Dolphins über Johnson. «Die Kids von heute sind wohl anders gebaut als wir früher.»

Rätselraten um das wahre Alter junger Sportler gibt es regelmässig. So erregte der Fall eines Nachwuchsfussballers bei Lazio Rom einst grosse Aufmerksamkeit. Joseph Minala sah auf Bildern viel älter aus als die 17 Jahre, die angegeben wurden.

Der italienische Fussballverband bestätigte später sein Alter. Auch den deutschen Angreifer Youssoufa Moukoko begleiteten lange Zweifel an seiner Jugendlichkeit. Viel zu gut war er im Nachwuchs von Borussia Dortmund, so dass er schon als 12-Jähriger für Furore sorgte, als er er in drei Partien der U17-Mannschaft acht Tore erzielte.

Kürzlich feierte Moukoko seinen 18. Geburtstag. Er tat dies in Katar – denn aus dem kindlichen Talent wurde in der Zwischenzeit ein deutscher Nationalspieler. Wer weiss, ob Jeremiah Johnson es ihm gleich macht und die Football-Welt dereinst im Sturm erobert. (ram)