NFL: Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys ist verstorben

September 21, 2025: Dallas Cowboys Marshawn Kneeland 94 walks off the field after the NFL, American Football Herren, USA game against the Chicago Bears in Chicago, IL. /CSM Chicago United States of Am ...
Marshawn Kneeland ist verstorben.Bild: www.imago-images.de

Am Montag erzielte er seinen ersten Touchdown: NFL-Profi mit 24 Jahren verstorben

06.11.2025, 16:3306.11.2025, 16:48

Grosser Schock in der NFL: Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys ist am Donnerstagmorgen verstorben. Dies verkünden die Cowboys in einer offiziellen Mitteilung: «Mit tiefster Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation.» Der Defensive End wurde nur 24 Jahre alt.

Im Jahr 2024 wurde Kneeland in der zweiten Runde gedraftet. Am Montag gelang ihm nach einem geblockten Punt gegen die Arizona Cardinals der erste NFL-Touchdown seiner Karriere. Insgesamt stand Kneeland bei 18 NFL-Spielen auf dem Platz.

Auch die NFL selbst zeigt sich schockiert von der Meldung: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen. Wir stehen in Kontakt mit den Cowboys und haben Unterstützung und Beratungsangebote angeboten.»

Das nächste Spiel der Cowboys ist auf den 17. November angesetzt, dann ist «America's Team» zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Am kommenden Wochenende hat Dallas spielfrei. (riz)

