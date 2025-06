Nach zwei Jahren bei den New York Jets tritt Aaron Rodgers in der nächsten Saison in einem anderen Gewand auf. Bild: keystone

NFL-Legende hängt noch ein Jahr an: Aaron Rodgers hat ein neues Team

Es wurde lange vermutet, nun scheint es Tatsache: Aaron Rodgers unterschreibt bei den Pittsburgh Steelers einen Ein-Jahres-Vertrag, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Demnach werde der 41-Jährige bereits in der nächsten Woche zum NFL-Team aus Pennsylvania stossen.

Rodgers verbrachte die letzten beiden Jahre bei den New York Jets, nachdem er zuvor seit dem Beginn seiner Karriere im Jahr 2005 immer das Trikot der Green Bay Packers getragen hatte. In New York hatte der Quarterback, der mit den Packers 2010/11 den Super Bowl gewonnen hatte, keinen Erfolg. Die erste Saison verpasste er nach einem Achillessehnenriss im ersten Spiel fast komplett, im folgenden Jahr führte er die Jets lediglich zu fünf Siegen in 17 Spielen.

Nach dem enttäuschenden Jahr hatte Rodgers dann lange mit dem Rücktritt geliebäugelt. Auch weil ihn einige Teams, bei denen er gerne gespielt hätte, nicht wollten. Allen voran zu den Minnesota Vikings wäre der vierfache MVP angeblich gerne gewechselt. Daraus wurde jedoch nichts und so zog sich das Hin und Her des Football-Stars lange hin – bis er nun wohl doch eine Entscheidung traf.

Bei den Pittsburgh Steelers spielt Rodgers für Trainer Mike Tomlin. Bild: keystone

Bei den Pittsburgh Steelers, die in den letzten beiden Saisons jeweils zehn Siege eingefahren haben, doch zweimal in der ersten Playoff-Runde gescheitert sind, soll er das letzte Puzzleteil eines funktionierenden Teams sein. Das Team von Trainer Mike Tomlin hat traditionell eine starke Defensive, wartet aber seit einigen Jahren auf einen guten Quarterback, der das Team zum Erfolg führen kann. Ob Rodgers dies in seinem Alter noch kann, wird sich ab September zeigen. Dann beginnt die neue NFL-Saison. (nih)