Als achtes Team haben sich die Baltimore Ravens über Weihnachten für die Playoffs um den Super Bowl qualifiziert. Dank dem 17:9-Erfolg über die Atlanta Falcons haben sie nun 10:5 Siege auf ihrem Konto.

Die Ravens sind in den Playoffs – Bradys Bucs mit grosser Wende

Qualifiziert haben sich die Buffalo Bills, die Kansas City Chiefs, die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens.

Qualifiziert haben sich die Philadelphia Eagles, die Minnesota Vikings, die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys.

Oben ohne in der Kälte

Minus 8 Grad, die sich wegen Wind noch eisiger anfühlten: Noch nie war es bei einem Heimspiel der Baltimore Ravens so kalt. Was einen wie den Ravens-Cornerback Marlon Humphrey nicht daran hinderte, sich mit freiem Oberkörper aufzuwärmen …

Dieser Fan hatte die Lacher auf seiner Seite: «Ich wünsche mir, es wäre noch kälter».

Im Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Atlanta Falcons konnten die Raben mit der Kälte offenbar besser umgehen als die Falken. Sie legten durch zwei Field Goals von Justin Tucker vor und erhöhten die Führung durch einen Touchdown von Demarcus Robinson auf 14:0.

Den Falcons gelang kein einziger Touchdown, alle ihre Punkte bei der 9:17-Niederlage gingen aufs Konto ihres koreanischen Kickers Younghoe Koo.

Bucs-Sieg in der Overtime

Die Tampa Bay Buccaneers von Superstar Tom Brady dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Gegen die Arizona Cardinals machten sie einen 6:16-Rückstand wett und erzwangen durch ein Field Goal von Ryan Succop die Verlängerung. In dieser war erneut Succop erfolgreich, so dass die Bucs 19:16 siegten.

So wie die Houston Texans bei diesem Touchdown gegen die Tennessee Titans:

Malik Willis wird bei seinem ersten Touchdown der Karriere eher unsanft von Mitspieler Jordan Roos in die Endzone befördert:

Hurdle all the way