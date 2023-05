Akira Schmid wird als Spieler des Spiels geehrt. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Schmid führt die Devils mit Shutout zum Sieg in Spiel 7 – Meier nach Check out

New Jersey – New York 4:0

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Schüsse, 18:44 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 6 Checks, 11:35 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 23:07 TOI

Akira Schmid, 31/31 Schüssen gehalten​

New Jersey gewinnt Spiel 7 in der Conference-Viertelfinalserie gegen die New York Rangers 4:0. Überragender Akteur im Team der Devils ist der Berner Akira Schmid mit einem Shutout.

Die Vorentscheidung fiel im zweiten Drittel, als dem Heimteam erst ein Unterzahltor durch Michael McLeod gelang, ehe Tomas Tatar auf Vorarbeit von John Marino und des Schweizer Captains Nico Hischier zum 2:0 traf.

Die Devils liessen auch im letzten Drittel nichts mehr anbrennen und sicherten sich durch Treffer von Erik Haula und Jesper Bratt (ins leere Tor) einen deutlichen Sieg im alles entscheidenden Spiel 7 in Newark. Somit kehrte New Jersey die Serie nach einem 0:2 Rückstand und setzte sich mit 4:3 Siegen durch.

Mit seinen 31 Paraden – unter anderem mehreren «Big Saves» beim Stand von 0:0 – war Akira Schmid der Matchwinner im Team der Devils. Es war bereits der zweite Shutout für den 22-jährigen Goalie in dieser Serie.

Das Team mit dem Schweizer Quartett Hischier, Schmid, Jonas Siegenthaler und Timo Meier komplettiert das Viertelfinal-Tableau und trifft in der nächsten Runde auf Carolina. Ob Meier im ersten Spiel der Serie im Einsatz stehen wird, ist noch fraglich. Der Appenzeller kassierte von Rangers-Captain Jacob Trouba einen Check gegen den Kopf. Meier blieb zwar auf der Bank, kam für den Rest des Spiels aber nicht mehr zum Einsatz. I

Die Hurricanes waren hinter Boston und direkt vor New Jersey das zweitbeste Team der Qualifikation. Sie gelten nach dem überraschenden Ausscheiden der Bruins als einer der Favoriten auf den Gewinn des Stanley Cup. (abu/sda)