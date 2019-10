Sport

NHL

NHL: Malgin punktet weiter, Josi und Siegenthaler mit Assists



NHL Montreal – San Jose (Meier) 2:4 Rangers – Buffalo (Krueger) 6:2 Columbus (ohne Kukan) – Carolina (Niederreiter) 4:3nV Nashville (Josi/1A, ohne Weber) – Minnesota (ohne Fiala) 4:0 Calgary – Florida (Malgin) 6:5nP Edmonton (ohne Haas) – Washington (Siegenthaler/1A) 3:4nV

Malgin punktet fleissig weiter – auch Josi und Siegenthaler mit Assists

Denis Malgin zeigt sich weiterhin in erfreulicher Form. Der junge Schweizer Stürmer der Florida Panthers steuerte auch bei der 5:6-Niederlage nach Penaltyschiessen einen Assist bei – zur zwischenzeitlichen 5:4-Führung der Panthers. Es war bereits Malgins siebter Skorerpunkt im achten Spiel.



Der Solothurner kam etwas mehr als 14 Minuten zum Einsatz und darf sowohl in Über- als auch in Unterzahl ran.

Captain Roman Josi gewann mit den Nashville Predators gegen die Minnesota Wild (bei denen Kevin Fiala immer noch verletzt fehlt) klar 4:0. Der Schweizer war am ersten Treffer des Spiels beteiligt und liess sich einen Assists gutschreiben.

Josi stand rund 22 Minuten auf dem Eis. Yannick Weber musste für einmal zuschauen.

Jonas Siegenthaler gelang beim 2:1-Führungstreffer von Superstar Alex Owetschkin für die Washington Capitals in Edmonton der zweite Assist der Saison. Die Edmonton Oilers machten jedoch sogar einen 1:3-Rückstand wett und gewannen am Ende dank einem Tor des Deutschen Leon Draisaitl 4:3 in der Verlängerung. Gaëtan Haas befindet sich derzeit noch immer im Farmteam der Kanadier.

Einen Sieg aber keine Skorerpunkte gab es für Timo Meier. Beim Erfolg gegen die Montreal Canadiens stand der Appenzeller fast 17 Minuten auf dem Eis, gab aber nur einen Schuss ab.

Auch Nino Niederreiter blieb ohne persönlichen Erfolg. Obwohl er bei der 3:4-Niederlage der Carolina Hurricanes gegen Columbus (ohne Kukan und Merzlikins) über 21 Minuten Eiszeit erhielt, konnte er keine Skorerpunkte vorweisen. (abu/sda)

