Kuraschew trifft bei grossem Blackhawks-Sieg – Swiss Devils und Josi setzen Trends fort

Philipp Kuraschew beschert sich ein Geburtsgeschenk und ebnet seinen Blackhawks den Weg zu einem überraschenden Sieg. Die Swiss Devils setzen ihren erfolgreichen Saisonstart fort, während für Roman Josis Preds das Gegenteil zutrifft – das NHL-Update.

Oilers – Blackhawks 2:5

Philipp Kuraschew ist in der neuen NHL-Saison erstmals Torschütze. An seinem Geburtstag trifft der Berner beim überraschenden 5:2 der Chicago Blackhawks bei den Edmonton Oilers.

Kuraschew eröffnete den Torreigen nach 16 Minuten im ersten Drittel und wies damit seiner Mannschaft den Weg zum Erfolg gegen die hoch gehandelten Oilers mit den Stars Leon Draisaitl und Connor McDavid. Der Deutsche verkürzte zehn Minuten vor dem Ende auf Vorarbeit des Kanadiers in Überzahl auf 2:4 und brachte nochmals etwas Spannung in die Partie zurück. Es war aber lediglich Resultat-Kosmetik. In Edmonton erlebten sie in der heimischen Arena nach dem 0:6 gegen die Winnipeg Jets die zweite Enttäuschung.

Die Blackhawks feiern einen unerwartet deutlichen Sieg gegen den amtierenden Vize-Champion. Bild: keystone

Grossen Anteil am unerwarteten Sieg der Blackhawks hatten Teuvo Teravainen und Connor Bedard. Das 19-jährige kanadische Wunderkind, im vergangenen Jahr im Draft als Nummer 1 gezogen, durfte sich wie Kuraschew über seinen ersten Saisontreffer und dazu über zwei entscheidende Zuspiele freuen. Der Finne erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Capitals – Devils 3:5

Die New Jersey Devils kamen in ihrem vierten Spiel in der laufenden Meisterschaft zum dritten Sieg. Das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang die Washington Capitals auswärts 5:3. Die Devils reagierten mit dem Erfolg in der Hauptstadt umgehend auf die Heimniederlage zwei Tage zuvor gegen die Toronto Maple Leafs.

Timo Meier gibt vor dem gegnerischen Tor den Tarif durch. Bild: keystone

Meier, in den beiden vorangegangenen Partien Torschütze, und Hischier waren je einmal Passgeber. Der Appenzeller bereitete den 1:1-Ausgleich des amerikanischen Rookies Seamus Casey im ersten Drittel vor, der Walliser den letzten Treffer, den der Kanadier Dawson Mercer acht Sekunden vor der Schlusssirene ins leere Tor erzielte.

Mehr Skorerpunkte als die zwei Schweizer sammelten gleich drei ihrer Teamkollegen. Der Amerikaner Paul Cotter, auch er ein Neuzugang, schoss bereits seine Tore 3 und 4 in dieser Meisterschaft, sein Landsmann Stefan Noesen, nach fünf Jahren zu den Devils zurückgekehrt, liess sich wie der Finne Erik Haula drei Assists gutschreiben.

Red Wings – Predators 3:0

Roman Josi dagegen musste sich mit Nashville erneut geschlagen geben. Die Predators verloren mit dem 0:3 bei den Detroit Red Wings auch das zweite Spiel.

Der Schweizer Superstar feuerte ganze neun Schüsse aufs Tor ab – den Weg ins Netz hat folglich keiner gefunden.

Lightning – Hurricanes verschoben

Die Partie zwischen den Tampa Bay Lightning (mit J.J. Moser) und den Carolina Hurricanes wurde verschoben. Grund sind die Auswirkungen von Hurrikan (...) «Milton» im US-Bundesstaat Florida, wo die Lightning beheimatet sind.

