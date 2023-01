Nino Niederreiter (r.) durfte sich über einen Triumph gegen Ex-Klub Carolina freuen – Roman Josi (l.) lieferte dabei einen Assist. Bild: keystone

Niederreiter gewinnt auch dank Josi gegen Ex-Klub – Hischiers Devils suchen nach Form

Carolina – Nashville 3:5

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Blocks, 25:29 TOI

Nino Niederreiter, 5 Schüsse, 14:57 TOI​

Im Spiel gegen den Ex-Klub von Nino Niederreiter gewinnen die Nashville Predators 5:3. Niederreiter spielte von 2019 bis 2022 in Carolina, bevor er beim Team von Roman Josi unterschrieb. Josi lieferte beim Erfolg in der Nacht auf Freitag einen Assist zum 1:1. Im Mitteldrittel sollten die Gastgeber zwar noch zweimal in Führung gehen, doch Nashville gelang beide Male der schnelle Ausgleich.

Im Schlussdrittel sorgten Mark Jankowski und drei Sekunden vor Spielablauf Colton Sissons ins leere Tor für die Entscheidung. Besonders brillierte Goalie Juuse Saros, der 64 Saves zeigte. Damit ist er erst der zweite Goalie in der NHL-Geschichte, dem dies bei einem Sieg gelingt. Es war ein wichtiger Erfolg für den Elften der Western Conference gegen eines der besten Teams der NHL.

New Jersey – St. Louis 3:5

Nico Hischier, 1 Goal, 4 Schüsse, 18:35 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Check, 21:00 TOI

Die New Jersey Devils um Captain Nico Hischier bringen einfach keine zwei Siege mehr in Folge hin. Von den letzten 13 Spielen wurden nur drei gewonnen – und immer folgte nach einem Sieg eine Niederlage. So auch nach dem 5:1-Erfolg vom Mittwoch in Detroit, denn am Folgetag musste sich New Jersey zu Hause gegen die St. Louis Blues geschlagen geben. Daran konnte auch der Anschlusstreffer von Nico Hischier zum 3:4 nichts ändern.

Die Devils suchen seit ihrer extrem starken Phase zwischen Oktober und Anfang Dezember weiterhin nach ihrer Form. Nur drei der 32 Teams sind über die letzten zehn Spiele gesehen noch schlechter als Hischier, Jonas Siegenthaler und Co.

Columbus – Washington 2:6

Tim Berni, 2 Schüsse, 1 Check, 2 Blocks, 18:52 TOI

Zu den formschwächsten Teams zählen auch die Columbus Blue Jackets um Tim Berni. Die 2:6-Pleite gegen die Washington Capitals ist die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen – nur zwei Zähler liess sich Columbus in dieser Phase gutschreiben. Die Blue Jackets sind damit weiterhin das zweitschlechteste Team der NHL und können sich ernsthafte Hoffnungen auf das kanadische Wunderkind Connor Bedard machen.

Los Angeles – Boston 2:5

Kevin Fiala, 6 Schüsse, 2 Checks, 18:49 TOI

Im Duell von zwei der besten Teams in der NHL müssen sich Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gegen Boston deutlich geschlagen geben. Die Bruins setzen sich dank eines starken Schlussdrittels 5:2 durch – nach 40 Minuten war die Partie mit je zwei Toren noch ausgeglichen. Trent Frederic mit einem Doppelschlag innert 34 Sekunden knapp zehn Minuten vor Schluss wurde zum Matchwinner.

Philadelphia – Arizona 6:2

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 10:55 TOI

Die Arizona Coyotes unterliegen auch im dritten Spiel in Folge. Beim 2:6 in Philadelphia erweisen sich die Flyers als zu stark, obwohl auch die Gastgeber in der unteren Tabellenregion zu finden sind. Janis Moser kam dabei nur knapp elf Minuten zum Einsatz, so wenig wie noch nie in dieser Saison. Über eine Verletzung ist aber aktuell nichts bekannt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Colorado 4:2

Denis Malgin, 0:47 TOI

Auch der amtierende Champion kommt überhaupt nicht in die Gänge. Die 2:4-Niederlage in Vancouver gegen die Canucks war bereits das fünfte sieglose Spiel in Folge. Dabei führten die Colorado Avalanche zu Spielhälfte noch 2:0, die Wende gelang den Gastgebern aber noch vor dem Ende des Mitteldritteld. Colorado befindet sich damit auf dem 9. Platz der Western Conference und wären aktuell nicht in den Playoffs dabei. Besonders bitter endete der Abend aber für Denis Malgin, der nach wenigen Einsatzsekunden mit einer Verletzung vom Eis musste.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

(nih)