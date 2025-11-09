wechselnd bewölkt
Eismeister Zaugg

Schweiz geht an Euro Hockey Tour unter – das ist kein Grund zur Sorge

epa12513994 Switzerland ́s players shake hands after losing the Euro Hockey Tour ice hockey match between Czechia and Switzerland in Tampere, Finland, 09 November 2025. EPA/KIMMO BRANDT
Die Schweizer konnten in Finnland nicht überzeugen.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Überforderte Schweizer – aber kein Grund zur Sorge

Beim Euro Hockey Turnier in Tampere gab es wenig Ruhm, viel Schmach und eine Erkenntnis: Fünf Spieler sollten sich den Olympia-Termin reservieren und Reto Berra hat es versäumt, sein Olympia-Ticket bereits in Tampere abzuholen.
09.11.2025, 17:5009.11.2025, 18:14
klaus zaugg, tampere

Ein grosser Sieg gegen Finnland (3:1), eine schmähliche Niederlage gegen Schweden (3:8) und chancenlose Ratlosigkeit gegen Tschechien (0:4). Es gibt eine boshafte Analyse dieses vorletzten Tests vor dem olympischen Turnier. Der Donnerstag war ein Arbeitstag. Also arbeiteten die Schweizer hart und siegten gegen Finnland. Der Samstag und der Sonntag sind Feiertage, an denen nicht gearbeitet wird. Also sind die Niederlagen gegen Schweden und Tschechen am Samstag und Sonntag logisch. Aber so ist es natürlich nicht. Ganz und gar nicht.

Die Erklärung für den starken Leistungsabfall im zweiten und dritten Spiel ist nicht kompliziert: Die Finnen pflegten ein eher defensiv ausgerichtetes Schönwetter-Hockey mit lauem Forechecking und verhältnismässig geringer Intensität. Wie sanfter Landregen. Die Schweden und Tschechen setzten die Schweizer hingegen von allem Anfang an mit intensivster Störarbeit unter maximalen Druck. Wie ein stürmisches Hagelwetter, das erst in der zweiten Hälfte der sonntäglichen Partie gegen Tschechien (da stand es schon 0:4) etwas nachgelassen hat. Diese Intensität gibt es in unserer Lauf- und Tempoliga nur ausnahmsweise.

Die Zusammenfassung der Partie gegen Tschechien.Video: SRF

Ein Grund zur Sorge sind die beiden Niederlagen deshalb nicht. Es waren in Tampere nur acht aktuelle WM-Silberhelden dabei. Die Schweiz hat von den Titanen des Welthockeys die mit Abstand schmalste Basis. Das war schon immer so und wird immer so bleiben. Mehr als vielleicht 20 Schweizer hat es in unserer Liga nicht, die robust genug sind, um auf internationalem Niveau drei solche Spiele in vier Tagen auszuhalten. Es fehlte nicht am guten Willen und an Leidenschaft. Zu viele waren einfach überfordert. Sie gaben sich redlich Mühe und viele hatten reichlich Mühe. Mit der Härte und teilweise auch mit dem Tempo.

Bis zum 31. Dezember muss Patrick Fischer sein Aufgebot fürs olympische Turnier (6. bis 22. Februar) machen. Auf der Basis seiner Erkenntnisse aus dem Turnier von Tampere und dem letzten Test beim Euro Hockey Turnier in Zürich gegen die gleichen drei Gegner (11. Bis 14. Dezember). Im Olympiateam wird es neben den NHL-Stars voraussichtlich zehn bis zwölf Plätze für die Stars aus der heimischen Liga geben.

Switzerland head coach Patrick Fischer looks on from the bench during the Euro Hockey Tour (EHT) ice hockey match between Czechia and Switzerland in Tampere, Finland, Sunday Nov. 9, 2025. (Emmi Korhon ...
Nationaltrainer Patrick Fischer.Bild: keystone

Ein wenig wirkt der Nationaltrainer am frühen Sonntagabend im Bauch der Nokia-Arena nach dem 0:4 gegen Tschechien ratlos. Freundlich wie immer. Aber er kann seine Enttäuschung über den Gesamtauftritt für einmal mit seiner Eloquenz (= Wortgewandtheit) nicht ganz kaschieren und bilanziert fast resignierend: «So ist es im November halt oft.» Immerhin habe er ein paar Erkenntnisse im Hinblick aufs Olympia-Aufgebot gewonnen: «Es gibt einige Sieger.»

Namen nennt er wohlweislich keine und sagt, er wisse auch noch nicht, welche Spieler aus dem Tampere-Team für den Dezember-Termin in Zürich erneut aufgeboten werden.

Eismeister Zaugg
Eine Goalie-Frage ist beantwortet – aber die Hockey-Götter sind nicht fair

Ein zentraler Faktor für die Olympia-Tauglichkeit: Robust sein, um eine Intensität auszuhalten, die viel höher sein wird als in der heimischen Liga und noch einmal höher als jetzt in Tampere.

So gesehen gibt es fünf Spieler, die sich die olympischen Tage im Februar freihalten sollten. HCD-Verteidiger Michael Fora sowie vier Stürmer: Gottérons schlauer, zäher Vorkämpfer Christoph Bertschy, Gottérons Spielmacher Sandro Schmid, Lausannes Ken Jäger und Luganos Leitwolf Calvin Thürkauf. Er ist zwar im Spiel gegen Finnland durch eine Sehnenverletzung am Ellenbogen, die er sich durch eine unglückliche Bewegung beim Bully ohne gegnerische Einwirkung zugezogen hat, ausgefallen. Er dürfte aber zeitnah wieder spielen können und seine internationale Tauglichkeit steht nicht zur Debatte.

Gute Aussenseiterchancen haben HCD-Stürmer Simon Knak und Gottérons Powerflügel Attilio Biasca, der krankheitshalber am Sonntag nicht mehr eingesetzt worden ist. Beide haben die erforderliche Postur und Knak ist überdurchschnittlich schnell und schlau.

Und Reto Berra? Er hatte mit der grandiosen Leistung gegen Finnland eigentlich das Olympia-Ticket gelöst. Aber versäumt, es bereits hier in Tampere abzuholen: Gegen Tschechien war auch er hinter defensiv hasardierenden Vordermännern – wie zuvor Sandro Aeschlimann gegen Schweden – nur noch ein gewöhnlicher Goalie und kassierte in der ersten Spielhälfte vier Treffer. In Tampere hat das Team die Goalies gemacht und nicht umgekehrt. Sandro Aeschlimann hat es gut erklärt: «Wenn Zuordnungen in der eigenen Zone durcheinandergeraten, wird es schwierig, das Spiel zu lesen.»

Eismeister Zaugg
Reto Berra – ein «Saurier» mischt die WM-Karten neu

Die Torhüter sind heute mehr denn je darauf angewiesen, das Spiel lesen zu können. Nur so sind sie dazu in der Lage, die Pucks zu parieren, die immer härter, präziser und schneller (Direktschüsse) abgefeuert werden. Sowohl gegen Schweden (Aeschlimann) wie in der ersten Hälfte gegen Tschechien (Berra) waren unsere Torhüter beim Versuch, das Spiel zu lesen, weitgehend blind. Zeitweise ähnelte das Defensivsystem einem Schnittmuster aus «Meyers Modeblatt».

Wenn Akira Schmid aus der NHL kommt, dann muss einer aus dem Quartett Leonardo Genoni, Stéphane Charlin, Reto Berra und Sandro Aeschlimann zu Hause bleiben. Für den HCD-Goalie gibt es einen versöhnlichen Abschluss: Er bestritt die zweite Hälfte der Partie gegen Tschechien und liess keinen Gegentreffer zu.

epa12512018 Goalkeeper Sandro Aeschlimann of Switzerland (right) and Christoph Bertschy at the end of the match between Sweden and Switzerland at the EHT ice hockey tournament in Tampere, Finland, 8 N ...
Nach der Enttäuschung gegen Schweden konnte Sandro Aeschlimann gegen Tschechien immerhin einen halben Shutout feiern.Bild: keystone

P.S. Schweden wird sein Olympia-Team aus NHL-Spielern bilden. Die Finnen werden voraussichtlich nur einen Spieler aus Europa für das olympische Turnier nominieren. Kandidat Nummer 1 ist ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen. Er ist Captain und Leitwolf des finnischen Nationalteams hier in Tampere. Und Jussi Tapola ist für nächste Saison ein Kandidat für den Job des finnischen Nationaltrainers.

Eismeister Zaugg
Begegnung mit Ex-SCB-Trainer Jussi Tapola: «Die Entlassung kam unerwartet»
