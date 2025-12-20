Hischier erwischt einen guten Abend. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Hischier brilliert bei Devils-Sieg mit zwei Assists

Nico Hischier verhilft den New Jersey Devils in der NHL mit zwei Assists zum 2:1-Sieg. Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets stecken hingegen in einer Krise.

Mehr «Sport»

Die New Jersey Devils kamen auswärts gegen die Utah Mammoth zu einem weiteren knappen Sieg – und einmal mehr war Nico Hischier dafür mitentscheidend. Der Walliser bereitete sowohl den Ausgleich im Mitteldrittel als auch den 2:1-Siegtreffer in der 45. Minute vor und steht nach 35 Spielen bei 18 Assists (und zehn Toren). Der eigentliche Matchwinner war Goalie Jacob Markström mit 32 abgewehrten Schüssen.

Weniger gut läuft es Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets, in der letzten Saison noch das beste Team der Qualifikation. Das sind aktuell de Colorado Avalanche, die in der Nacht auf Samstag 3:2 gegen Winnipeg gewannen und den zwölften Heimsieg in Folge feierten. Für die Kanadier war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien, Niederreiter stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Im Moment würden die Jets die Playoffs verpassen. New Jersey hingegen steht im Osten auf Platz 3. (sda)