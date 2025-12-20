Nebel
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Hischier brilliert bei Devils-Sieg mit zwei Assists

Nico Hischier a réussi 2 assists vendredi à Salt Lake City
Hischier erwischt einen guten Abend. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Hischier brilliert bei Devils-Sieg mit zwei Assists

Nico Hischier verhilft den New Jersey Devils in der NHL mit zwei Assists zum 2:1-Sieg. Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets stecken hingegen in einer Krise.
20.12.2025, 07:2920.12.2025, 07:29

Die New Jersey Devils kamen auswärts gegen die Utah Mammoth zu einem weiteren knappen Sieg – und einmal mehr war Nico Hischier dafür mitentscheidend. Der Walliser bereitete sowohl den Ausgleich im Mitteldrittel als auch den 2:1-Siegtreffer in der 45. Minute vor und steht nach 35 Spielen bei 18 Assists (und zehn Toren). Der eigentliche Matchwinner war Goalie Jacob Markström mit 32 abgewehrten Schüssen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/New Jersey Devils

Weniger gut läuft es Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets, in der letzten Saison noch das beste Team der Qualifikation. Das sind aktuell de Colorado Avalanche, die in der Nacht auf Samstag 3:2 gegen Winnipeg gewannen und den zwölften Heimsieg in Folge feierten. Für die Kanadier war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien, Niederreiter stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Im Moment würden die Jets die Playoffs verpassen. New Jersey hingegen steht im Osten auf Platz 3. (sda)

Mehr News aus der NHL:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Fehlentscheide» und langes Warten: Immer wieder Ärger mit den Schiris und dem VAR
Einmal mehr sind die Schiedsrichter und ihre Entscheide in der Super League ein Gesprächsthema. In diesen Szenen fällt die Kritik besonders harsch aus.
Den Schiedsrichter zum Schuldigen zu erklären, ist ein beliebtes Mittel für Fans wie Spieler und Trainer, um eine Niederlage zu rechtfertigen. Wenn man einen Penalty hätte bekommen müssen oder ein Tor des Gegners nicht hätte zählen dürfen, wirkt die 0:4-Klatsche gleich weniger dramatisch. Da wird erst pflichtbewusst betont, dass die Unparteiischen einen schwierigen Job hätten, nur um dann ordentlich draufzuhauen.
Zur Story