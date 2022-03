Roman Josi setzt seinen unglaublichen Lauf fort. Bild: keystone

Wieder drei Assists für Josi – Suter schiesst Detroit in Unterzahl zum Sieg

Philadelphia – Nashville 5:4

Roman Josi, 3 Assists, 6 Schüsse, 25:13 TOI

Roman Josi ist in der NHL weiter nicht zu stoppen. Der Berner Verteidiger baut seine Punkteserie bei der 4:5-Niederlage der Nashville Predators in Philadelphia mit drei Assists auf acht Partien aus.

Mit seinen Vorlagen vom 1:3 zum 4:3 trug Josi wesentlich zum zwischenzeitlichen Umschwung zugunsten der Predators bei. Wiederum gehörte der Schweizer zu den drei herausragenden Akteuren der Partie. Er musste aber mitansehen, wie Kevin Hayes und Joel Farabee Philadelphia in den letzten fünf Minuten noch zum Sieg schossen.

Es war das dritte Mal in Folge, dass Josi an drei oder mehr Toren direkt beteiligt war. Der 31-Jährige hält nun bei 55 Vorlagen und 72 Skorerpunkten aus 59 Partien.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Vancouver – Detroit 0:1

Pius Suter, 1 Tor, 4 Schüsse, 18:02 TOI

In Vancouver avancierte Pius Suter zum zweiten Mal in dieser Saison zum Matchwinner für die Detroit Red Wings. Der 25-jährige Stürmer erzielte in der 28. Minute nach einem Konter den einzigen Treffer der Partie.

Das 1:0 von Pius Suter. Video: streamable

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Toronto – Carolina 3:2

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 2 Checks, 18:25 TOI

Die Carolina Hurricanes verloren auswärts in Toronto mit 2:3. Nino Niederreiter kam dabei auf viel Eiszeit, verbuchte aber keinen Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Columbus – Washington 2:7

Dean Kukan, 1 Schuss, 2 Checks, 12:06 TOI

Dean Kukan und die Columbus Blue Jackets mussten zuhause gegen die Washington Capitals eine heftige 2:7-Klatsche hinnehmen. Der Zürcher Verteidiger stand dabei bei einem Gegentor auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Los Angeles – San Jose 3:0

Timo Meier, 4 Strafminuten, 4 Schüsse, 19:22 TOI

Das Kalifornien-Duell geht relativ klar an die Los Angeles Kings. San Jose und Timo Meier verlieren auswärts mit 0:3. Der Appenzeller Stürmer blieb dabei blass und stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET