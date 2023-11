Roman Josi (l.) war an allen Toren der Predators beteiligt. Bild: keystone

Roman Josi brilliert bei Sieg über Niederreiters Winnipeg ++ Kurashev verliert mit Chicago

Mehr «Sport»

Nashville – Winnipeg 3:2

Roman Josi, 1 Tor, 2 Assists, 4 Schüsse, 22:24 TOI

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 2 Checks, 14:53 TOI



In Tennessee kam es zum Aufeinandertreffen von Roman Josis Nashville Predators und den Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Für Niederreiter war es gleichzeitig ein Wiedersehen mit den alten Kollegen, erst im Februar sandte ihn Nashville per Trade zu den Kanadiern. Der 31-jährige Bündner ging dabei aber in doppelter Hinsicht leer aus.

Bei der 2:3-Niederlage in Nashville konnte Niederreiter sein Punktekonto nicht äufnen. Damit bleibt er bei 14 Punkten aus 20 Spielen, womit er der fünftbeste Skorer seines Teams ist. Besser lief es in der Nacht auf Montag seinem Landsmann Roman Josi. Dieser war nämlich gleich an allen drei Toren der Predators beteiligt, das Tor zum 2:0 erzielte er selbst. Trotz der 3:0-Führung nach dem Ende des Mitteldrittels machten es die Gäste noch einmal spannend. Es blieb jedoch bei einem Doppelschlag innert 42 Sekunden, ein dritter Treffer gelang den Jets nicht mehr.

Während Josi neu auf 15 Punkte in 20 Einsätzen kommt und er Niederreiter damit überholt hat, steht es um dessen Jets in der Tabelle hingegen besser. Mit 26 Punkten liegt Winnipeg auf Platz 6 der Western Conference, während Nashville sechs Punkte und drei Plätze dahinter steht. Dennoch dürfen sich beide Teams einer starken Form rühmen. Für die Predators war es der fünfte Erfolg in Folge, bei Winnipeg endete nun eine ebenso lange Siegesserie.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Chicago – St.Louis 2:4

Philipp Kurashev, 3 Schüsse, 1 Check, 17:38 TOI

Anders sieht es da für Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks aus. Der 24-Jährige unterliegt mit seinem Team den St.Louis Blues 2:4. Es ist die siebte Niederlage aus den letzten zehn Spielen, Kurashev blieb dabei wie sein hochtalentierter Mitspieler Connor Bedard ohne Skorerpunkt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

(nih)