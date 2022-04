Vegas-Goalie Logan Thompson wird getröstet. Die Golden Knights verloren zum dritten Mal in Serie nach Penaltys. Thompson hielt insgesamt 14 von 17 Versuchen, doch seine Mitspieler erzielten in drei Penaltyschiessen kein eigenes Tor. Bild: keystone

Vegas verpasst die Playoffs – Kuraschew mit Assist Teil der Spielverderber in Chicago

Das Tableau für die Playoff-Achtelfinals in der NHL ist komplett. Die Dallas Stars sichern sich den letzten Platz trotz der 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes mit Janis Moser.

Dallas – Arizona 3:4nV

Janis Moser, 1 Schuss, 23:36 TOI

Dallas schaffte die Qualifikation, obwohl es eine 3:0-Führung nach zwei Dritteln noch aus der Hand gab. Die Coyotes, bei denen Moser über 23 Minuten Eiszeit erhielt, glichen im dritten Abschnitt innert acht Minuten aus. Der eine Punkt, der den Stars für die Niederlage nach Verlängerung gutgeschrieben wurde, reichte für die Playoff-Teilnahme. Travis Boyd stellte nach 103 Sekunden in der zusätzlichen Spielzeit den Sieg für Arizona sicher, das trotz des Erfolgs die Saison als punktemässig schlechteste Mannschaft im Westen abschliessen wird.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Vegas 4:3nV

Philipp Kuraschew, 1 Assist, 2 Schüsse, 15:15 TOI

Als zweiter Schweizer stand in der Nacht auf Donnerstag Philipp Kuraschew im Einsatz. Der schweizerisch-russische Doppelbürger gewann mit den Chicago Blackhawks gegen die Vegas Golden Knights 4:3 nach Penaltyschiessen. Das Team aus Nevada, das zum dritten Mal hintereinander in der Kurzentscheidung verlor, hatte sich vor den letzten zwei Runden der Regular Season noch leise Hoffnungen auf einen Platz in den Playoffs machen können.

Kuraschew, der in den vorangegangenen fünf Spielen ohne Skorerpunkt geblieben war, war einer der Vorbereiter des 2:1-Führungstreffers von Doppeltorschütze Taylor Raddysh drei Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels. Im Penaltyschiessen, das Tyler Johnson mit dem insgesamt 13. Versuch entschied, gehörte Kuraschew zu den Gescheiterten. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL