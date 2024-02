Auston Matthews erzielt im 54. Spiel seine Tore 50 und 51 in dieser Saison. Bild: keystone

Nächste Niederlage für Arizona: Moser bei Toren 50 und 51 (!) von Matthews auf dem Eis

Arizona – Toronto 3:6

Janis Moser, 2 Schüsse, 24:45 TOI

Die Arizona Coyotes mit dem Bieler Verteidiger Janis Moser bleiben Dauerverlierer. Beim 3:6 zuhause gegen die Toronto Maple Leafs beziehen sie die elfte Niederlage in Folge.

Vor einem Monat durften die Arizona Coyotes noch von den Playoffs träumen, mittlerweile rückt für die Mannschaft aus Glendale das Tabellenende immer näher. Unter den 16 Teams im Westen belegen die Coyotes nur noch den 13. Platz.

Gegen Toronto zeichnete sich das Unheil früh ab. Die Gäste führten nach nur knapp zwei Minuten 1:0, nach dem ersten Drittel stand es bereits 3:0. Mit ihrem neunten Sieg aus den letzten elf Spielen bestätigten die Kanadier ihren guten Lauf. Der frühere ZSC-Stürmer Auston Matthews zeichnete sich als zweifacher Torschütze aus; er steht nun schon bei 51 Saisontoren.

Janis Moser erhielt mit fast 25 Minuten am meisten Eiszeit aller Spieler und verzeichnete eine Minus-1-Bilanz. Der Bieler Verteidiger stand bei beiden Toren von Matthews auf dem Eis. Beim ersten befand sich Arizona in Unterzahl, beim zweiten leistete er sich einen ärgerlichen Puckverlust in der eigenen Zone.

Chicago – Philadelphia 1:3

Philipp Kurashev, 3 Schüsse, 24:43 TOI

Auch Philipp Kurashev musste sich mit den Chicago Blackhawks ein weiteres Mal geschlagen geben. Das 1:3 zuhause gegen die Philadelphia Flyers war für das Schlusslicht der Liga die 42. Niederlage im 57. Saisonspiel. Aus den letzten elf Partien resultierte für das Team von Nummer-1-Draft Connor Bedard lediglich ein Sieg. (abu/sda)