Hofmann meldet sich mit 2 Assists zurück – Meiers Frust trotz Sieg gegen Niederreiter

Buffalo – Columbus 4:7

Gregory Hofmann, 2 Assists, 3 Schüsse, 14:19 TOI

Dean Kukan verletzt

Gregory Hofmann musste bei den Columbus zuletzt als überzähliger Spieler von der Tribüne aus zuschauen. Nun meldete er sich zurück – und wie. Im Spiel gegen die Buffalo Sabres durfte der Romand an der Seite von Max Domi und Jack Roslovic ran und bezahlte das Vertrauen mit einer guten Leistung zurück.

Hofmann leitet das 1:1 durch Roslovic ein. Video: streamable

Hofmann hat viel Zeit und bedient Domi perfekt. Video: streamable

Hofmann erarbeitete sich selbst drei gute Torchancen, blieb aber ohne eigenen Torerfolg. Dafür sammelte er zwei Assists. Der Stürmer war am 1:1-Ausgleich von Jack Roslovic beteiligt und bereitete das 4:2 durch Max Domi vor. Am Ende feierten die Blue Jackets, die weiterhin auf den verletzten Dean Kukan verzichten müssen, einen 7:4-Sieg.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Anaheim 3:2

Roman Josi, 5 Schüsse, 1 Strafe, 23:43 TOI

Die Nashville Predators machen in der Central Division weiter an Boden gut. Zuhause gegen die Anaheim Ducks feierten sie einen 3:2-Heimsieg. Für einmal blieb Roman Josi trotz fünf Schüssen ohne Skorerpunkt. Zum Matchwinner avancierte Yakov Trenin, der die Preds im Schlussabschnitt zum Sieg schoss.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Carolina 2:1nV

Timo Meier, 6 Schüsse, 2 Checks, 17:09 TOI

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 3 Checks, 15:18 TOI

Es hätte ein extrem frustrierender Abend werden können für Timo Meier. Der Appenzeller rackerte und schoss und erarbeitete sich Chancen im Schweizer Duell mit Nino Niederreiters Carolina Hurricanes. Doch immer und immer wieder scheiterte Meier an Carolinas Goalie Antti Raanta.

So drohten die Sharks am Ende gar zu verlieren, ehe Kevin Labanc zu Beginn des dritten Drittels doch noch ausglich. In der Verlängerung durfte San Jose dann gar in Überzahl spielen, doch auch hier wollte es Meier und seiner Linie nicht gelingen, den Sieg zu sichern. Dass dies Alexander Barabanov wenig später dann doch tat, dürfte den Frust über die verpassten Chancen zumindest etwas gelindert haben. (abu)

