Im Langlauf mischt plötzlich ein Hund mit. Video: watson

Tierische Unterhaltung bei Olympia: Wolfshund verfolgt Langläuferinnen

Mehr «Sport»

Die Schweizerinnen Nadine Fähndrich und Nadja Kälin liefen im Langlauf-Teamsprint zu Silber. Nur die Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist waren noch schneller. Die beiden Duos hatten aber womöglich Glück, dass ein Hund, der im Val di Fiemme auf die Piste rannte, nur ausser Konkurrenz teilnahm.

Der Wolfshund sorgte am Morgen in der Qualifikation für Unterhaltung, als er plötzlich auf der Zielgeraden auftauchte. Er verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis ins Ziel, wo er zudem die Argentinierin Nahiara Diaz Gonzalez beschnupperte. Anschliessend holte er sich bei den Rennverantwortlichen noch eine kleine Streichelkur ab, bevor der Vierbeiner hoffentlich wieder zu seiner eigentlichen Familie gebracht wurde. (msh/nih)

Video: watson

Hier gibt's noch mehr Videos zu den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina:

Video: watson/lucas zollinger

Video: watson/watson