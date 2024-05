Für Fiala und die LA Kings ist die Saison vorbei. Bild: AP The Canadian Press

Auch Fiala scheidet aus – die LA Kings unterliegen ihrem Angstgegner

Kevin Fiala verpasst mit den Los Angeles Kings die Wende. Sie unterliegen in den Playoff-Achtelfinals der NHL auswärts gegen die Edmonton Oilers 3:4 und verlieren die Serie 1:4.

Los Angeles – Edmonton 1:4

Kevin Fiala (Los Angeles), 1 Assist, 2 Schüsse, 3 Checks, TOI 18:06

In der Endphase gab es noch ein letztes Aufbäumen. Zwei Minuten vor Schluss gelang dem Schweden Adrian Kempe nach Vorarbeit von Passgeber Fiala der Anschlusstreffer. Der Ausgleich hingegen blieb den Kings verwehrt.

Die Oilers zementierten somit ihren Ruf als Angstgegner der Los Angeles Kings. Die Kanadier warfen die Kalifornier wie schon vor einem Jahr in den Achtelfinals aus den Playoffs. In der Regular Season hatten die Kings zudem die letzten sechs Partien allesamt verloren. Auch in der K.o.-Phase setzte es nun mit einer Ausnahme nur Niederlagen ab.

Dabei waren Fiala und sein Team mit Ambitionen ins Duell gestiegen. Sie schienen mit einem starken Finish in der Regular Season nach einem Zwischentief wieder in Form gekommen zu sein, und auch der 27-jährige St. Galler spielte mit 73 Skorerpunkten gross auf.

In der diesjährigen Meisterschaft wird nur ein Schweizer Spieler die erste Runde der Playoffs überstehen. Roman Josi (Nashville Predators) und Pius Suter (Vancouver Canucks) sind noch im Rennen, duellieren sich aber in den Achtelfinals.

(kat/sda)