Die New Jersey Devils siegen nach fünf Spielen wieder – auch ohne Punkte ihrer Schweizer

Nahezu sämtliche Klubs mit Schweizer NHL-Spielern stehen in der Nacht zum Mittwoch im Einsatz. Vor allem das helvetische Trio der New Jersey Devils jubelt.

Ottawa Senators – New Jersey Devils 3:4 n.V.

Nico Hischier (Devils): 3 Schüsse, TOI 21:57 Min.

Timo Meier (Devils): 4 Schüsse, TOI 19:57 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): TOI 21:04 Min.​

Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler holten einen 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators. Damit stoppten die stark in die Saison gestarteten Devils ihre fünf Spiele andauernde Negativserie. Die zwei Punkte führen New Jersey zurück ins Mittelfeld der ausgeglichenen Eastern Conference. Als Achtklassierte liegen sie nur vier Zähler hinter dem Leader.

«Das war auf jeden Fall ein grosser Sieg für uns», sagte Devils-Captain Hischier. «Wir haben wirklich hart gearbeitet in letzter Zeit und uns den Sieg verdient. Das fühlt sich natürlich gut an, aber jetzt müssen wir so weitermachen.»

Hischier und Meier, welche die Schweizer Skorerliste mit 26 und 23 Punkten anführen, blieben diesmal ohne Zähler. Kevin Fiala (21 Punkte) von den Los Angeles Kings, einziger spielfreier Schweizer, erhält am Donnerstag die Chance, den Rückstand zu verkürzen.

Die weiteren Schweizer

Auch Roman Josi und die Nashville Predators feierten. Gegen die Colorado Avalanche, derzeit das stärkste NHL-Team, bestätigten sie ihren Aufwärtstrend und setzten sich nach Penaltyschiessen 4:3 durch.

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser fanden ebenfalls aus dem Tief und landeten bei den Montreal Canadiens einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg. Nach sieben Siegen und vier Niederlagen wollen sie damit den Neustart für eine Erfolgsserie schaffen.

In der Partie zwischen den Winnipeg Jets und den Dallas Stars platzte das Schweizer Duell. Lian Bichsel verpasste verletzungsbedingt bereits sein fünftes Spiel. Immerhin gewann sein Team 4:3. Nino Niederreiter, der Stürmer der Jets, wartet seit fünf Partien auf einen Torerfolg oder Skorerpunkt.

Philipp Kurashev trifft seit zehn Partien nicht mehr. Der Berner verlor mit den San Jose Sharks 1:4 gegen die Philadelphia Flyers. Pius Suter unterlag mit den St. Louis Blues 2:5 den Boston Bruins. Goalie Akira Schmid sass bei den Vegas Golden Knights erneut auf der Bank, obwohl er zuletzt einen Shutout geliefert hatte. Der Kanadier Carter Hart erhält derzeit den Vorzug.

