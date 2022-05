Für Kevin Fiala ist die NHL-Saison vorzeitig beendet. Bild: keystone

Fiala mit Minnesota in den NHL-Playoffs gescheitert – kommt er nun an die WM?

St.Louis – Minnesota 5:1; Serie: 4:2

Kevin Fiala, 3 Shots, 14:20 TOI

Die Minnesota Wild mit dem Schweizer Kevin Fiala scheiden in den Achtelfinals der NHL-Playoffs aus. Sie verlieren das sechste Spiel bei den St. Louis Blues klar 1:5 und damit die Serie mit 2:4 Siegen. Fiala blieb ohne Skorerpunkt. Die entscheidende Differenz machte der Stanley-Cup-Sieger von 2019 im Mitteldrittel, als er von 1:0 auf 4:0 davonzog.

Boston – Carolina 5:2; Serie: 3:3

Nino Niederreiter, 2 Shots, 5 Hits, 18:47 TOI

Damit verbleibt nur noch ein Schweizer in den Playoffs. Nino Niederreiter verlor mit den Carolina Hurricanes 2:5 bei den Boston Bruins. In dieser Serie kommt es damit in der Nacht auf Sonntag zu einem entscheidenden siebten Spiel um den Viertelfinal-Einzug.

Der Russe Andrej Swetschnikow erzielte beide Treffer für Carolina im Schlussdrittel, zum 1:2 und zweieinhalb Minuten vor Schluss zum 2:5. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Was für Carolina spricht: Die ersten sechs Partien endeten allesamt mit Heimsiegen, am Samstag spielen die Hurricanes wieder zuhause in Raleigh.