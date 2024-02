Nico Hischier ist beim Auswärtssieg der New Jersey Devils in San Jose der Mann des Spiels. Bild: keystone

Hischier und Meier brillieren in San Jose – Josi trifft doppelt bei wichtigem Sieg

Nashville – Ottawa 4:1

Roman Josi, 2 Tore, 1 Assist, 4 Schüse, 21:54 TOI

Roman Josi ist beim Heimsieg der Nashville Predators gegen die Ottawa Senators der Mann des Spiels. Der Berner Captain bereitet früh im ersten Drittel das 1:0 durch Michael McCarron vor. Wenig später stellt Josi im Powerplay selbst auf 2:0.

Im zweiten Drittel sorgt Josi mit dem 3:1 kurz vor der zweiten Pause dafür, dass die Predators den Schlussabschnitt etwas entspannter angehen können. Dank des 4:1-Sieges baut Nashville den Vorsprung auf die Teams ausserhalb der Playoffs leicht aus.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Calgary – Los Angeles 4:2

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 21:24 TOI

Die LA Kings verlieren auswärts bei den Calgary Flames mit 2:4. An Kevin Fiala liegt das allerdings nicht. Der Schweizer Stürmer ist an beiden Toren von Los Angeles beteiligt. Beim zwischenzeitlichen 1:0 durch Phil Danault gibt Fiala den letzten Pass. Später im zweiten Drittel sorgt der Flügelstürmer für den 2:2-Ausgleich.

Doch ein Tor im Schlussabschnitt bricht den Kings dann das Genick. Auch ohne Torhüter schaffen sie es nicht mehr, das Spiel abermals auszugleichen.

San Jose – New Jersey 2:7

Nico Hischier, 1 Tor, 3 Assist, 6 Schüsse, 19:40 TOI

Timo Meier, 2 Assists, 1 Schuss, 2 Checks, 18:18 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 17:08 TOI

Akira Schmid Ersatz



Die New Jersey Devils feiern auswärts bei den San Jose Sharks einen deutlichen Kantersieg. Es ist ein spezielles Spiel in allen Belangen. Timo Meier wird bei seiner erstmaligen Rückkehr nach San Jose mit den Devils mit einem Video geehrt.

Der Appenzeller kennt mit seinem ehemaligen Team allerdings keine Gnade und steuert zwei Assists zum deutlichen Erfolg bei. Ein Tor des Stürmers wird zudem wegen einer vorhergehenden Offside-Position aberkannt.

Noch eine bessere Punkteausbeute kann Nico Hischier vorweisen. Der Captain der Devils erzielt ein Tor selbst und sammelt drei weitere Assists. Und auch Verteidiger Jonas Siegenthaler darf sich einen Assist gutschreiben lassen. So feiert New Jersey einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze, obwohl die Mannschaft von Lindy Ruff zum 43. Mal in dieser Saison das erste Tor des Spiels kassiert hat.

Vancouver – Pittsburgh 3:4nV

Pius Suter, 2 Schüsse, 19:47 TOI

Der Negativtrend der Vancouver Canucks geht weiter. Bei der 3:4-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins holen die Kanadier zwar einen Punkt, doch insgesamt ist es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen. Pius Suter zeigt defensiv eine gute Leistung, kann aber offensiv wenig zum Spiel der Canucks beitragen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Montreal – Arizona 4:2

Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Check, 22:43 TOI

Deutlich tiefer in einer Negativserie befinden sich die Arizona Coyotes. Das 2:4 auswärts bei den Montreal Canadiens ist bereits die 13. Niederlage in Serie für Janis Moser und seine Mannschaft. Der Bieler Verteidiger ist dabei einer der wenigen Lichtblicke, bereitet er doch das zwischenzeitliche 1:2 durch Alex Kerfoot vor. (abu)