Trotz Assist: Josi verliert mit Nashville auch das 2. Playoff-Spiel in Colorado

In den anderen drei Serien von diesem Spieltag ist es offener. Die New York Rangers gleichen gegen Pittsburgh. Die Florida Panthers schaffen gegen Washington das 1:1 in der Serie. Und die Dallas Stars schlagen erstmals Calgary. (abu)

Auch Josi trägt sich in die Skorerliste ein. Der Berner Captain gibt den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Dass Nashville so lange im Spiel bleibt, liegt vorwiegend an Rookie-Goalie Connor Ingram, der 38 von 40 Schüssen abwehrt. Die nächsten zwei Spiele finden dann in Nashville statt.

Roman Josi und die Nashville Predators verlieren auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Colorado Avalanche. In Denver zwingen die «Preds» ihren Gegner zwar in die Verlängerung, müssen dort aber den entscheidenden Treffer von Cale Makar hinnehmen.

Teichmann scheitert in Madrid im Halbfinal +++ Chile will WM-Teilnahme am grünen Tisch

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

12 Orte in der Schweiz, die uns so richtig umgehauen haben – welcher ist deiner?

Schmid: «Will nicht, dass es nur heisst: Ja ja, der hat einmal eine Giro-Etappe gewonnen»

Am Freitag beginnt der Giro d'Italia – nicht in Mailand oder Rom, sondern in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Mit am Start ist auch der 22-jährige Zürcher Mauro Schmid. Im vergangenen Jahr schaffte er mit einem Etappensieg an der Italien-Rundfahrt seinen Durchbruch.

Selbstbewusst sitzt Mauro Schmid am Montag in Dielsdorf in einer Runde mit Journalisten. Keine Spur von den erst 22 Jahren und davon, dass er erst seine zweite Saison bei den Profis bestreitet. Der Zürcher Unterländer ist einer, der weiss, was er will.