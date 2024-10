Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets sind weiterhin in sehr guter Form. Bild: keystone

Kurioses Eigentor bei Jets-Sieg – Niederreiter glänzt ++ Auch Fiala, Josi und Moser siegen

Calgary – Winnipeg 3:5

Nino Niederreiter, 2 Assists, 3 Schüsse, 5 Checks, 11:21 TOI

Die Winnipeg Jets mit dem Bündner Nino Niederreiter gewinnen mit 5:3 in Calgary auch das achte Saisonspiel. Niederreiter spielte beim achten Sieg eine Hauptrolle. Der 32-Jährige legte die Assists zu den letzten zwei Toren vom 3:3 zum 5:3 perfekt auf. Nino Niederreiter skorte in den letzten vier Spielen sechs Punkte – und vor allem weist er auch in der Plus-/Minusstatistik eine starke «+9» auf.

Ein kurioses Tor war jenes zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Gäste: Der Schuss von Dylan Samberg fand den Weg ins Tor via Bande und Rücken von Flames-Goalie Dustin Wolf.

Niederreiters Trainer Scott Arniel ist der erste Coach in der National Hockey League (NHL), der die ersten acht Partien mit einem neuen Team alle gewinnt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Utah 3:2

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 10:12 TOI

Auch andere Schweizer spielten sich in den Fokus, wenn auch nicht mit Goals und Assists. Kevin Fiala fasste beim 3:2-Erfolg der Los Angeles Kings gegen Utah trotz eines Assists in den letzten 24 Minuten der Partie die Wolldecke, nachdem er sich zwei Zweiminutenstrafen geleistet hatte. Sein Coach monierte hinterher – nicht direkt auf Fiala bezogen –, dass seine Kings in dieser Phase der Saison viel zu viele Strafen kassieren.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Washington 3:0

Janis Moser, 1 Schuss, 2 Blocks, 1 Check, 22:46 TOI

Janis Moser besiegte mit Tampa Bay Lightning die Washington Capitals mit 3:0 und glänzte mit einem defensiven Effort (Backchecking) gegen den grossen Alexander Owetschkin. «Genau solche Szenen brauchen wir, wenn wir Erfolg haben wollen», freute sich Mosers Torhüter Andrej Wassilewski, der auch dank Mosers Qualitäten zum Shutout kam.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Columbus 4:3 n. V.

Roman Josi, 6 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 27:10 TOI

Auf der Siegerstrasse blieben die Nashville Predators mit Roman Josi, der das Eis zwar ohne Skorerpunkt und mit einer Minus-2-Bilanz verliess, aber mit mehr als 27 Minuten fast die Hälfte der gesamten Partie auf dem Eis rackerte. Nashville realisierte gegen Columbus nach 0:2- und 2:3-Rückständen den dritten Sieg hintereinander.

Vancouver – Pittsburgh 4:3

Pius Suter, 1 Schuss, 12:46 TOI

Einen knappen Heimsieg feierten auch die Vancouver Canucks mit Pius Suter, der ohne grossen Einfluss blieb. Vancouver erzielte alle vier Tore zwischen der 25. und der 30. Minute innerhalb von knapp sechs Zeigerumdrehungen. Damit drehten die Canucks die Partie gegen die Pittsburgh Penguins von 0:2 auf 4:2, den Gästen gelang lediglich noch der Anschlusstreffer.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas – Chicago 4:2

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 1 Check, 15:07 TOI

Derweil verloren die Chicago Blackhawks mit Philip Kurashev zum vierten Mal de suite. Damit bleibt das Team um Supertalent Conor Bedard, der beim 2:4 gegen die Dallas Stars seinen dritten Saisontreffer erzielte, auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference – direkt hinter Nashville. (nih/sda)