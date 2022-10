Nico Hischier hatte gegen die Capitals eine harte Zeit. Bild: keystone

Keine Schweizer Nacht in der NHL – Hischiers Devils verlieren nach drei Siegen

New Jersey Devils – Washington Capitals 3:6

Nico Hischier, 4 Schüsse, TOI 21:22 Min.

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, TOI 18:40 Min.​

Die New Jersey Devils müssen sich in der NHL nach drei Siegen wieder geschlagen geben. Das Team mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verliert zuhause gegen die Washington Capitals 3:6.

Nathan Bastian brachte die Devils nach fünf Minuten mit seinem ersten Tor in der laufenden Meisterschaft in Führung, doch danach passte bei der Mannschaft aus New Jersey nicht mehr viel zusammen. Die Entscheidung führten die Capitals mit vier Treffern im zweiten Drittel herbei.

Mit der dritten Niederlage der Devils im sechsten Spiel der Saison endete auch für Captain Hischier eine kleine Serie von persönlichen Erfolgserlebnissen. Der Walliser, der in den letzten drei Partien immer gepunktet hatte, blieb wie Siegenthaler ohne Skorerpunkt.

Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs 3:1

Denis Malgin: überzählig

Denis Malgin kam bei der 1:3-Auswärtsniederlage der Toronto Maple Leafs gegen die Vegas Golden Knights zum dritten Mal hintereinander nicht zum Einsatz. (ram/sda)