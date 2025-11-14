freundlich
NHL

Kevin Fiala trifft schon wieder – Lian Bichsel skort bei Kantersieg

Los Angeles Kings&#039; Kevin Fiala (second right) celebrates his goal against the Toronto Maple Leafs with Quinton Byfield (55) and Brian Dumoulin (2) during second period NHL hockey in Toronto on Th ...
Kevin Fiala bejubelt seinen Treffer.Bild: keystone

Torschütze vom Dienst: Fiala trifft schon wieder – Bichsel skort bei Kantersieg

14.11.2025, 07:1714.11.2025, 07:40

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 3:4

Kevin Fiala (Kings): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 20:31 Min.

Video: YouTube/LA Kings

Die Los Angeles Kings setzen ihren guten Lauf in der NHL fort. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Toronto spielt Kevin Fiala erneut eine zentrale Rolle.

Fiala erzielte im 18. Saisonspiel sein neuntes Tor und traf damit im dritten Spiel in Folge sowie in vier der letzten fünf Partien. Immer wenn der Ostschweizer Stürmer in diesem Zeitraum traf, gewann Los Angeles auch.

Beim Gastspiel in Toronto lagen die Kings trotz klarem Chancenplus 0:2 und 2:3 zurück. Fiala verwertete im Mitteldrittel einen Abpraller zum 2:2 und bestätigte damit seine starke Form. Quinton Byfield entschied die Partie in der Verlängerung mit einer herrlichen Direktabnahme.

Montreal Canadiens – Dallas Stars 0:7

Lian Bichsel (Stars): 1 Assist, TOI 17:21 Min.

Video: YouTube/NHL on ESPN

Verteidiger Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 7:0-Kantersieg in Montreal. Der Solothurner verbuchte beim dritten Tor seines Teams im Mitteldrittel seinen zweiten Assist der Saison, nachdem er einen Konter ideal eingeleitet hatte. Für Dallas war es der vierte Sieg in Serie.

Calgary Flames – San Jose Sharks 2:0

Philip Kurashev (Sharks): 2 Schüsse, TOI 16:58 Min.

Video: YouTube/NHL

Philip Kurashev musste sich nach vier Siegen am Stück mit den San Jose Sharks wieder einmal geschlagen geben. In Calgary setzte es eine 0:2-Niederlage ab. SharksGoalie Yaroslav Askarov zeigte 34 Paraden, sein Gegenüber Dustin Wolf kam mit 16 Saves zum Shutout.

Seattle Kraken – Winnipeg Jets 5:3

Nino Niederreiter (Jets): TOI 13:09 Min.

Video: YouTube/Winnipeg Jets

Auch für Nino Niederreiter gab es trotz dreimaliger Führung mit den Winnipeg Jets nichts zu holen. Der Bündner sass auf der Strafbank, als Seattle zu Beginn des Schlussdrittels zum 3:3 ausglich. Am Ende setzten sich die Kraken mit 5:3 durch.

Vegas Golden Knights – New York Islanders 3:4 n.V.

Akira Schmid (Golden Knights): 20 Paraden, Abwehrquote 83,3 %

Video: YouTube/NHL

Akira Schmid blieb ebenfalls ohne Sieg. Der Emmentaler Goalie parierte bei seinem neunten Einsatz in dieser Saison 20 Schüsse und verlor mit den Vegas Golden Knights das Heimspiel gegen die New York Islanders nach Verlängerung 3:4. Bitter für Schmid und die Knights: Das Team lag nach 0:2-Rückstand bis knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss 3:2 vorne.

Florida Panthers – Washington Capitals 6:3

Brad Marchand spielt sich beim Sieg Floridas in die Geschichtsbücher. Mit zwei Assists beim 6:3-Sieg der Panthers gegen die Washington Capitals kommt der Stürmer nun auf 1000 Skorerpunkte in der NHL. (ram/sda)

Interview
«Nein, Fussballer sind nicht wehleidiger»: Sportärzte über Klischees und Olympiapläne
Mehr Eishockey:

