Kevin Fiala bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Torschütze vom Dienst: Fiala trifft schon wieder – Bichsel skort bei Kantersieg

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 3:4

Kevin Fiala (Kings): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 20:31 Min.

Die Los Angeles Kings setzen ihren guten Lauf in der NHL fort. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Toronto spielt Kevin Fiala erneut eine zentrale Rolle.

Fiala erzielte im 18. Saisonspiel sein neuntes Tor und traf damit im dritten Spiel in Folge sowie in vier der letzten fünf Partien. Immer wenn der Ostschweizer Stürmer in diesem Zeitraum traf, gewann Los Angeles auch.

Beim Gastspiel in Toronto lagen die Kings trotz klarem Chancenplus 0:2 und 2:3 zurück. Fiala verwertete im Mitteldrittel einen Abpraller zum 2:2 und bestätigte damit seine starke Form. Quinton Byfield entschied die Partie in der Verlängerung mit einer herrlichen Direktabnahme.

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Montreal Canadiens – Dallas Stars 0:7

Lian Bichsel (Stars): 1 Assist, TOI 17:21 Min.

Verteidiger Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 7:0-Kantersieg in Montreal. Der Solothurner verbuchte beim dritten Tor seines Teams im Mitteldrittel seinen zweiten Assist der Saison, nachdem er einen Konter ideal eingeleitet hatte. Für Dallas war es der vierte Sieg in Serie.

Calgary Flames – San Jose Sharks 2:0

Philip Kurashev (Sharks): 2 Schüsse, TOI 16:58 Min.

Philip Kurashev musste sich nach vier Siegen am Stück mit den San Jose Sharks wieder einmal geschlagen geben. In Calgary setzte es eine 0:2-Niederlage ab. SharksGoalie Yaroslav Askarov zeigte 34 Paraden, sein Gegenüber Dustin Wolf kam mit 16 Saves zum Shutout.

Seattle Kraken – Winnipeg Jets 5:3

Nino Niederreiter (Jets): TOI 13:09 Min.

Auch für Nino Niederreiter gab es trotz dreimaliger Führung mit den Winnipeg Jets nichts zu holen. Der Bündner sass auf der Strafbank, als Seattle zu Beginn des Schlussdrittels zum 3:3 ausglich. Am Ende setzten sich die Kraken mit 5:3 durch.

Vegas Golden Knights – New York Islanders 3:4 n.V.

Akira Schmid (Golden Knights): 20 Paraden, Abwehrquote 83,3 %

Akira Schmid blieb ebenfalls ohne Sieg. Der Emmentaler Goalie parierte bei seinem neunten Einsatz in dieser Saison 20 Schüsse und verlor mit den Vegas Golden Knights das Heimspiel gegen die New York Islanders nach Verlängerung 3:4. Bitter für Schmid und die Knights: Das Team lag nach 0:2-Rückstand bis knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss 3:2 vorne.

Florida Panthers – Washington Capitals 6:3

Brad Marchand spielt sich beim Sieg Floridas in die Geschichtsbücher. Mit zwei Assists beim 6:3-Sieg der Panthers gegen die Washington Capitals kommt der Stürmer nun auf 1000 Skorerpunkte in der NHL. (ram/sda)