Josi und Moser legen je zwei Treffer vor – Devils weiterhin in der Krise
New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 4:8
Nico Hischier: 3 Schüsse, 1 Checks, TOI: 17:21
Jonas Siegenthaler: 4 Schüsse, 1 Block, 2 Checks
Timo Meier: Nicht im Kader
J.J. Moser: 2 Assists, 4 Schüsse, TOI: 20:49
Janis Moser kam mit den Tampa Bay Lightning zu einem 8:4 gegen die New Jersey Devils. Die Vorentscheidung fiel bereits im Startdrittel, das das Team aus Florida mit 4:1 für sich entschied.
"HOLMBERG!!! HE HAS GOALS IN BACK-TO-BACK GAMES!!!"— Lightning Audio Network (@BoltsRadio) December 12, 2025
A backhander for the backpack! 🎒#TBLvsNJD
🎧: https://t.co/S6Y9Tynk9H
📻: @1025TheBone pic.twitter.com/pF0rdcSfqN
Der Schweizer Verteidiger lieferte seine Skorerpunkte acht und neun der Saison zum 3:1 und 7:3. Bei den Devils verliessen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler das Eis mit einer Minus-2-Bilanz, Timo Meier fehlte wegen privater Angelegenheiten.
Nashville Predators – St. Louis Blues 7:2
Roman Josi: 2 Assists, 4 Schüsse, TOI: 20:54
Pius Suter: 2 Schüsse, TOI: 15:26
Die Nashville Predators feierten mit dem 7:2 daheim gegen die St. Louis Blues den höchsten Saisonsieg und bestätigten den Aufwärtstrend der letzten Wochen.
Im Duell des drittschlechtesten Teams der Liga mit dem viertschlechtesten war Nashvilles Steven Stamkos mit vier Toren überragend, am 2:0 und am 6:2 des Kanadiers war Josi mit einem Assist beteiligt. Bei den Blues fiel Pius Suter durch eine Zwei-Minuten-Strafe auf, die im Schlussdrittel das siebte Gegentor zur Folge hatte.
I miss one Predators game and Steven Stamkos scores one month’s worth of goals. How about that!pic.twitter.com/idiR9DW8Yb— Russell Vannozzi (@RussellV_MSP) December 12, 2025
Den Predators, die sechs ihrer letzten acht Spiele gewonnen haben, könnten am Sonntag bei den Colorado Avalanche zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege in Folge erreichen.
Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 2:3 n. V.
Philipp Kurashev: 1 Schuss, TOI: 16:37
Die San Jose Sharks gewinnen in der Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs. Der Schweizer Offensivspieler Philipp Kurashev blieb ohne Skorerpunkt und wartet weiterhin seit dem 21. November auf einen Torerfolg. Durch den Sieg befinden sich die Sharks aktuell überraschenderweise auf einem Playoffplatz
Winnipeg Jets – Boston Bruins 3:6
Nino Niederreiter: 1 Check, TOI: 12:45
Zum vierten Mal hintereinander mussten die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter als Verlierer vom Eis gehen. Im Heimspiel gegen die formstarken Boston Bruins setzte es eine 3:6-Niederlage ab. David Pastrnak überzeugt mit vier Skorerpunkten.
Philadelphia Flyers – Vegas Golden Knights 2:3 n. V.
Akira Schmid: 17 Paraden, Fangquote: 89,5 Prozent
Nach zwei Partien auf der Bank durfte Akira Schmid wieder das Tor der Vegas Golden Knights hüten und verliess das Eis als Sieger. Zweimal musste sich der Schweizer Torhüter gegen die Philadelphia Flyers bezwingen lassen. Mit seinem zweiten Tor des Abends sorgte Mark Stone in der Verlängerung für die Entscheidung.
Minnesota Wild – Dallas Stars 2:5
Lian Bichsel: Verletzt
Nach vier Siegen in Serie verlieren die Dallas Stars ohne den weiterhin verletzten Lian Bichsel mit 2:5 bei den Minnesota Wild. Marcus Johansson erzielte knapp elf Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer. (riz/sda)