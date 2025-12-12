bedeckt
NHL: Roman Josi und Nashville zeigen eine beeindruckende Leistung

NHL, Eishockey Herren, USA Nashville Predators at Florida Panthers Dec 4, 2025 Sunrise, Florida, USA Nashville Predators defenseman Roman Josi 59 controls the puck against the Florida Panthers during ...
Roman Josi bereitete gleich zwei Treffer vor.Bild: IMAGO/Imagn Images

Josi und Moser legen je zwei Treffer vor – Devils weiterhin in der Krise

Roman Josi mit den Nashville Predators und Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning kommen in der Nacht zum Freitag in den NHL zu deutlichen Siegen, zu denen sie je zwei Assists beisteuern.
12.12.2025, 07:2212.12.2025, 07:22

New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 4:8

Nico Hischier: 3 Schüsse, 1 Checks, TOI: 17:21
Jonas Siegenthaler: 4 Schüsse, 1 Block, 2 Checks
Timo Meier: Nicht im Kader
J.J. Moser: 2 Assists, 4 Schüsse, TOI: 20:49

Janis Moser kam mit den Tampa Bay Lightning zu einem 8:4 gegen die New Jersey Devils. Die Vorentscheidung fiel bereits im Startdrittel, das das Team aus Florida mit 4:1 für sich entschied.

Der Schweizer Verteidiger lieferte seine Skorerpunkte acht und neun der Saison zum 3:1 und 7:3. Bei den Devils verliessen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler das Eis mit einer Minus-2-Bilanz, Timo Meier fehlte wegen privater Angelegenheiten.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – St. Louis Blues 7:2

Roman Josi: 2 Assists, 4 Schüsse, TOI: 20:54
Pius Suter: 2 Schüsse, TOI: 15:26

Die Nashville Predators feierten mit dem 7:2 daheim gegen die St. Louis Blues den höchsten Saisonsieg und bestätigten den Aufwärtstrend der letzten Wochen.

Im Duell des drittschlechtesten Teams der Liga mit dem viertschlechtesten war Nashvilles Steven Stamkos mit vier Toren überragend, am 2:0 und am 6:2 des Kanadiers war Josi mit einem Assist beteiligt. Bei den Blues fiel Pius Suter durch eine Zwei-Minuten-Strafe auf, die im Schlussdrittel das siebte Gegentor zur Folge hatte.

Den Predators, die sechs ihrer letzten acht Spiele gewonnen haben, könnten am Sonntag bei den Colorado Avalanche zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege in Folge erreichen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 2:3 n. V.

Philipp Kurashev: 1 Schuss, TOI: 16:37

Die San Jose Sharks gewinnen in der Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs. Der Schweizer Offensivspieler Philipp Kurashev blieb ohne Skorerpunkt und wartet weiterhin seit dem 21. November auf einen Torerfolg. Durch den Sieg befinden sich die Sharks aktuell überraschenderweise auf einem Playoffplatz

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Winnipeg Jets – Boston Bruins 3:6

Nino Niederreiter: 1 Check, TOI: 12:45

Zum vierten Mal hintereinander mussten die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter als Verlierer vom Eis gehen. Im Heimspiel gegen die formstarken Boston Bruins setzte es eine 3:6-Niederlage ab. David Pastrnak überzeugt mit vier Skorerpunkten.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Philadelphia Flyers – Vegas Golden Knights 2:3 n. V.

Akira Schmid: 17 Paraden, Fangquote: 89,5 Prozent

Nach zwei Partien auf der Bank durfte Akira Schmid wieder das Tor der Vegas Golden Knights hüten und verliess das Eis als Sieger. Zweimal musste sich der Schweizer Torhüter gegen die Philadelphia Flyers bezwingen lassen. Mit seinem zweiten Tor des Abends sorgte Mark Stone in der Verlängerung für die Entscheidung.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Minnesota Wild – Dallas Stars 2:5

Lian Bichsel: Verletzt

Nach vier Siegen in Serie verlieren die Dallas Stars ohne den weiterhin verletzten Lian Bichsel mit 2:5 bei den Minnesota Wild. Marcus Johansson erzielte knapp elf Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
