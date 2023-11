Fiala glänzt als zweifacher Torschütze

Mehr «Sport»

Kevin Fiala, der Leader in der Skorerliste der Schweizer NHL-Spieler, hat seine Führung ausgebaut. Der 27-jährige Ostschweizer schoss beim 5:2-Auswärtssieg der Los Angeles Kings über die Anaheim Ducks zwei Tore.

Fiala trickst Goalie John Gibson von den Anaheim Ducks aus. Bild: keystone

Dem Stürmer gelangen sehenswerte Treffer. Das 1:0 im Powerplay erzielte er mit einem Distanzschuss aus sehr spitzem Winkel, das 4:0 war die Krönung eines Solos vorbei an mehreren Gegenspielern.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Fiala steht nach seinen Treffern fünf und sechs in dieser Saison bei 19 Skorerpunkten. Auch Nino Niederreiter, sein erster Verfolger, ging in der Nacht auf Samstag als Sieger und Torschütze vom Eis. Der 31-jährige Bündner leitete mit dem 1:0 den fünften Sieg in Folge der Winnipeg Jets ein, welche als Gastmannschaft die Florida Panthers 3:0 bezwangen. Niederreiter reagierte auf einen Abpraller am schnellsten und steht wie Fiala bei sechs Treffern. Zusammen mit acht Assists kommt er auf 14 Skorerpunkte.

Niederreiter überlistet Goalie Sergei Bobrovsky von den Florida Pasnthers. Bild: keystone

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Die New Jersey Devils kassierten die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Gegen die Columbus Blue Jackets, das Schlusslicht der Eastern Conference, verlor die Equipe des verletzten Captains Nico Hischier 1:2. Von der Schweizer Fraktion spielten der Goalie Akira Schmid und der Verteidiger Jonas Siegenthaler. Timo Meier fehlte zum vierten Mal in Folge, Hischier zum elften Mal.

Schmid durfte nach drei Partien auf der Ersatzbank wieder ran, 26 von 28 Schüssen parierte er. Sein Gegenüber Elvis Merzlikins, der ehemalige Lugano-Keeper, wehrte 37 von 38 Schüssen ab und wurde so zum Mann des Spiels gewählt. (sda)

Die Resultate vom Freitag

Seattle Kraken - Vancouver Canucks (ohne Suter/verletzt) 1:5.

New Jersey Devils (ohne Hischier und Meier/beide verletzt, mit Siegenthaler und Schmid) - Columbus Blue Jackets 1:2.

St. Louis Blues - Nashville Predators (mit Josi) 3:8.

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings (mit Fiala/2 Tore) 2:5.

Florida Panthers - Winnipeg Jets (mit Niederreiter/1 Tor) 0:3.

Dallas Stars - Calgary Flames 4:7.

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:3.

Washington Capitals - Edmonton Oilers 0:5.

San Jose Sharks - Montreal Canadiens 2:3 n.P.

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 3:2.

Ottawa Senators - New York Islanders 3:5.

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 2:8.

Ranglisten

Eastern Conference. Atlantic Division:

1. Boston Bruins 19/31.

2. Florida Panthers 20/25.

3. Tampa Bay Lightning 21/25.

4. Toronto Maple Leafs 18/23.

5. Detroit Red Wings 19/23.

6. Buffalo Sabres 20/20.

7. Montreal Canadiens 20/20.

8. Ottawa Senators 16/16.



Metropolitan Division:

1. New York Rangers 18/29.

2. Washington Capitals 17/22.

3. Carolina Hurricanes 19/22.

4. New York Islanders 19/21.

5. Philadelphia Flyers 20/21.

6. Pittsburgh Penguins 19/18.

7. New Jersey Devils (Hischier, Meier, Siegenthaler, Schmid) 18/17.

8. Columbus Blue Jackets 21/16.



Western Conference. Central Division:

1. Colorado Avalanche 19/26.

2. Winnipeg Jets (Niederreiter) 19/26.

3. Dallas Stars 19/26.

4. St. Louis Blues 19/21.

5. Nashville Predators (Josi) 19/18.

6. Arizona Coyotes (Moser) 19/18.

7. Minnesota Wild 18/14.

8. Chicago Blackhawks (Kuraschew) 18/12.



Atlantic Division:

1. Boston Bruins 19/31.

2. Florida Panthers 20/25.

3. Tampa Bay Lightning 21/25.

4. Toronto Maple Leafs 18/23.

5. Detroit Red Wings 19/23.

6. Buffalo Sabres 20/20.

7. Montreal Canadiens 20/20.

8. Ottawa Senators 16/16. (sda)