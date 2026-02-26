Das Tor von Timo Meier kommt für New Jersey zu spät. Bild: IMAGO/Imagn Images

Devils verlieren trotz Tor von Meier – Bichsel gibt Comeback, Niederreiter fällt aus

New Jersey – Buffalo

Nico Hischier, 1 Strafe, 2 Schüsse, 21:11 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 6 Schüsse, 4 Checks, 19:47 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Block, 2 Strafen, 15:59 TOI​

Die New Jersey Devils mit ihren drei Schweizern verlieren nach der Olympiapause in der NHL 1:2 gegen Buffalo. Den einzigen Treffer erzielt Timo Meier. Jack Hughes, der vor dem Spiel noch für seine Olympia-Goldmedaille geehrt wurde, verschuldete die Niederlage mit einem Puckverlust an der eigenen blauen Linie.

Das einzige Tor für das Heimteam gelang Timo Meier zweieinhalb Minuten vor Schluss. Zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. Damit ist der Start zu einer Aufholjagd erstmal gescheitert. Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestiegenen Devils mit Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und dem Stürmer Meier sind aktuell das zweitschlechteste Team im Osten.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Toronto 4:2

Janis Moser, 2 Schüsse, 2 Blocks, 18:53 TOI

Mit den Playoffs planen können die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser. Tampa Bay gewann 4:2 gegen die Toronto Maple Leafs. Mann des Spiels war Brayden Point, der die Olympischen Spiele wegen einer Verletzung verpasste. Er erzielte zwei Tore und gab noch einen Assist.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas – Seattle 4:1

Lian Bichsel, 1 Schuss, 2 Blocks, 4 Checks, 14:30 TOI

Auch die Dallas Stars und Lian Bichsel sind souverän auf Playoff-Kurs. Sie gewannen zuhause gegen die Seattle Kraken mit 4:1. Bichsel gab sein Comeback, nachdem er 31 Partien mit einer Unterkörperverletzung verpasst hatte. Er stand dabei 14:30 Minuten auf dem Eis. Wyatt Johnston entschied die Partie für Dallas mit zwei Toren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Winnipeg 2:3nV

Nino Niederreiter verletzt

Nino Niederreiter wurde bereits bei den Olympischen Spielen durch eine Verletzung (Wasser im Knie) gehemmt. Nun erhält er in Winnipeg eine Pause. Gemäss Cheftrainer Scott Arniel wird der Zustand des Schweizer Stürmers jede Woche neu evaluiert. Niederreiter sah so den 3:2-Sieg nach Verlängerung seiner Winnipeg Jets auswärts bei den Vancouver Canucks von der Tribüne aus. Das Siegtor in der Verlängerung erzielte Cole Perfetti. (abu/sda)