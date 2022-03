NHL: Fiala und Niederreiter treffen – Josi für einmal ohne Skorerpunkt

Kevin Fiala nach seinem 23. Saisontor. Bild: keystone

Fiala und Niederreiter treffen – Josi für einmal ohne Skorerpunkt

Minnesota – Philadelphia 4:1

Kevin Fiala, 1 Tor, 3 Schüsse, 15:18 TOI

Kevin Fiala erzielte beim 4:1 gegen die Philadelphia Flyers im zweiten Drittel aus spitzem Winkel das 4:0. Er steht nach 65 Spielen bei 23 Toren und insgesamt 60 Skorerpunkten, was schon jetzt eine persönliche Rekordmarke ist.

Tampa Bay – Carolina 3:2 n.V.



Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Schuss, 16:06 TOI

Niederreiter traf bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning mit seinem 21. Saisontor zum 1:0. Der Siegtreffer für Tampa Bay gelang Steven Stamkos nach 52 Sekunden in der Overtime.

Nashville – Ottawa 4:1

Roman Josi, 3 Schüsse, 27:29 TOI

Die beste Punkteserie von Roman Josi in der NHL endete am Dienstag. Der Berner Verteidiger der Nashville Predators blieb beim 4:1-Heimsieg gegen die Ottawa Senators erstmals nach 13 Spielen ohne Skorerpunkt.

Im seinem letzten Match im März blieb Josi in diesem Monat doch noch einmal ohne persönlichen Erfolg. In den vorangegangenen 13 Spielen hatte er 28 Skorerpunkte (4 Tore) gesammelt und damit sehr entscheidend zu den guten Resultaten von Nashville in den letzten Wochen beigetragen. Mit dem 4:1 am Dienstag festigten die Predators ihren Playoff-Platz.

