Moser feiert Kantersieg gegen Kurashev – Niederreiter und die Jets verlieren

Mann des Spiels war Jack McBain mit zwei Toren und zwei Assists. Dank eines Faustkampfs komplettierte der Kanadier gar noch den Gordie-Howe-Hattrick. Janis Moser zeigte ein unauffälliges Spiel, hielt aber mit exakt 20 Minuten Eiszeit Chicagos Toplinie rund um Bedard gut in Schach. Philipp Kurashev erhielt bei den Blackhawks von allen Stürmern am zweitmeisten Eiszeit hinter Bedard. Doch auch der Berner blieb unauffällig.

Die Arizona Coyotes gerieten zuhause gegen die Chicago Blackhawks schon nach 28 Sekunden in Rückstand, als Supertalent Connor Bedard traf. In der Folge spielte aber nur noch eine Mannschaft. Schon nach einem Drittel hatten die «Yotes» aus einem 0:1 ein 3:1 gemacht und am Ende gewannen sie gar mit 8:1.

