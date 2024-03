Josi und Fiala brillieren – restliche NHL-Schweizer mit Niederlagen

Neben Josi gelang auch Kevin Fiala eine überzeugende Leistung. Der Schweizer Angreifer der Los Angeles Kings steuerte beim 5:1-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks, womit sich die Kalifornier nach zuletzt zwei Niederlagen eindrücklich zurückmeldeten, ebenfalls ein Tor und zwei Assists bei. Fiala hat allein in den letzten sechs Partien neun Skorerpunkte gesammelt und steht in dieser Saison bei 17 Toren und 32 Assists.

Die Nashville Predators feierten beim 6:1 gegen die Minnesota Wild ihren siebten Sieg in Serie. Wie im Spiel davor Josi wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Der 33-jährige Berner gab die Assists zum 1:1 und 3:1 und schoss das 4:1 gleich selbst. Dabei bewies der Verteidiger Geduld und verzögerte den Abschluss aus seitlicher Position so lange, bis er fast auf Höhe der Goallinie war, ehe er via Goalie ins Netz traf.

Sauber hat bescheidene Ziele für F1-Saison – dafür ist die Zukunft in Hinwil umso rosiger

Das Zürcher Formel-1-Team Sauber hat eine weitere besondere Phase seiner bewegten Geschichte vor sich. Die Ziele für die erste von zwei Saisons zwischen den Partnerschaften mit Alfa Romeo und Audi sind bescheiden.

Stake F1 Team Kick Sauber. Es tönt kompliziert – und ist auch etwas kompliziert. Betreffend Werbeverbot etwa, mit dem Stake, ein global im Glücksspiel-Bereich online tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Curaçao, in der Schweiz belegt ist, weil für die entsprechenden Angebote keine Bewilligung vorliegt. Gleiches gilt in einigen Ländern, in denen Formel-1-Rennen ausgetragen werden. An jenen Destinationen wird der Rennstall als «Team Kick Sauber» oder ähnlich antreten. Die im vorletzten Dezember gegründete Streaming-Plattform Kick ist mit dem Konzern Stake verbandelt.