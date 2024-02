Der SCB feiert den Auswärtssieg bei Ajoie mit seinen Fans. Bild: keystone

Bern und Davos als Sieger der Runde – Lugano und Servette verlieren an Boden

Die ZSC Lions beenden die Qualifikation der Eishockey-Meisterschaft auf dem 1. Platz. Fribourg-Gottéron kann die Zürcher nicht mehr einholen. Im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation siegen Bern und Davos, während Servette und Lugano verlieren.

Zug – ZSC Lions 3:7

Der EV Zug fand gegen die ZSC Lions nicht aus der Krise. Die Zuger kassierten die achte Niederlage hintereinander. Beim 3:7 daheim gegen die ZSC Lions verschliefen die Zuger zweimal den Start in ein Drittel.

Vier der sieben Gegentreffer kassierten die Zuger in den ersten 200 Sekunden des zweiten und dritten Drittels. Dennis Malgin glänzte mit vier Assists; die ZSC-Söldner Jesper Frödén und Derek Grant kamen je zu zwei Toren und drei Punkten.

Die ZSC Lions lassen Zug entgleisen. Bild: keystone

Zug - ZSC Lions 3:7 (0:0, 2:3, 1:4)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Borga/Urban, Meusy/Obwegeser.

Tore: 23. Grant (Andrighetto, Malgin) 0:1. 26. Bengtsson (Michaelis) 1:1. 31. Andrighetto (Balcers, Malgin) 1:2. 33. Eder (Senteler, Leon Muggli) 2:2. 37. Frödén (Malgin) 2:3. 41. (40:29) Grant (Frödén) 2:4. 41. (40:45) Riedi (Malgin, Andrighetto) 2:5. 44. Frödén (Grant) 2:6. 49. (48:42) Lehtonen (Denis Hollenstein) 2:7. 49. (48:53) Biasca 3:7.

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Malgin.

Zug: Genoni (41. Luca Hollenstein); Bengtsson, Leon Muggli; Gross, Nussbaumer; Schlumpf, Riva; Balestra; Simion, Kovar, Wingerli; Eder, Michaelis, Biasca; Martschini, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Suri; Derungs.

ZSC Lions: Hrubec; Lehtonen, Geering; Weber, Kukan; Trutmann, Marti; Chris Baltisberger, Phil Baltisberger; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Denis Hollenstein; Rohrer, Grant, Zehnder; Bodenmann, Schäppi, Riedi.

Bemerkungen: Zug ohne Geisser, Hansson, Hofmann, O'Neill, Sheen, Stadler (alle verletzt) und Tim Muggli (gesperrt), ZSC Lions ohne Sigrist (krank) und Harrington (überzähliger Ausländer).

Ajoie – Bern 1:3

Der SC Bern benötigte 49 Torschüsse (Saisonrekord für den SCB!), um in Pruntrut gegen Ajoie im Schlussabschnitt nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1 zu gewinnen. Erst mit dem 41. Torschuss konnten die Berner Ajoies Goalie Tim Wolf (46 Paraden) erstmals bezwingen. Joel Vermin (50.), Tristan Scherwey (52.) und Thierry Bader (59./ins leere Tor) erzielten die späten Goals für Bern.

Der SCB geht als Sieger aus dieser Runde. Bild: keystone

Ajoie - Bern 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

4329 Zuschauer. - SR Dipietro/Eriksson, Gnemmi/Kehrli.

Tore: 24. Asselin (Frossard, Audette) 1:0. 50. Vermin (Pokka, Kahun) 1:1. 52. Scherwey (Baumgartner) 1:2. 59. Bader (Untersander) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 1mal 2 plus 5 Minuten (Maurer) plus Spieldauer (Maurer) gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Audette; Kahun.

Ajoie: Wolf; Scheidegger, Brennan; Gelinas, Fischer; Fey, Zgraggen; Thiry, Pilet; Hazen, Devos, Arnold; Asselin, Romanenghi, Audette; Sopa, Frossard, Bozon; Sciaroni, Rundqvist, Garessus.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Kreis; Pokka, Kindschi; Maurer; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Kahun, Luoto; Bader, Sceviour, Moser; Sablatnig, Kummer, Ritzmann; Schild.

Bemerkungen: Ajoie ohne Gauthier, Schmutz (beide verletzt) und Timashov (überzähliger Ausländer), Bern ohne Honka (überzähliger Ausländer) und Knight (verletzt). Ajoie von 58:19 bis 58:56 ohne Torhüter.

Lugano – Fribourg 2:4

Auswärts hui, zuhause pfui – so sieht derzeit die Formkurve von Fribourg-Gottéron aus. Beim formstarken Lugano feierte das Team von Cristian Dubé mit 4:2 den fünften Sieg auf fremden Eis in Folge. In der heimischen Halle gab es hingegen zuletzt Niederlagen gegen Langnau und Ajoie.

Nach 25 Minuten lag man 0:2 im Rückstand, doch zu Beginn des Schlussdrittels markierte Lukas Wallmark mit dem 3:2 in Überzahl das entscheidende Tor zum Sieg. Erfreulich für die Tessiner: Nationalstürmer Marco Müller gab nach seiner Knöcheloperation und viereinhalb Monaten Pause sein Comeback mit einem Assist – seinem 200. Skorerpunkt in der National League. (ck)

Lugano kassiert zuhause eine bittere Niederlage. Bild: keystone

Lugano - Fribourg-Gottéron 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

5001 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Hebeisen, Altmann/Gurtner.

Tore: 21. (20:31) Andersson (Carr) 1:0. 25. Thürkauf (Marco Müller) 2:0. 27. Schmid (Sprunger, Borgman) 2:1. 36. DiDomenico (Bertschy) 2:2. 44. Wallmark (Sörensen/Powerplaytor) 2:3. 60. (59:02) Marchon (Sörensen, Wallmark) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Sörensen.

Lugano: Koskinen; Andersson, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Hausheer, Wolf; Villa; Joly, Thürkauf, Marco Müller; Zanetti, Ruotsalainen, Cormier; Carr, Arcobello, Quenneville; Aleksi Peltonen, Verboon, Canonica; Patry.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Sutter, Streule; Diaz, Borgman; Dufner; Sörensen, Wallmark, Mottet; Sprunger, Schmid, Marchon; Bertschy, De la Rose, DiDomenico; Binias, Walser, Jörg; Etter.

Bemerkungen: Lugano ohne Fazzini, Gerber, Granlund, Guerra, Morini, Schlegel, Walker (alle verletzt), Kempe, LaLeggia und Tennyson (alle überzählige Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Bykov (verletzt) und Grégoire (überzähliger Ausländer). Lugano von 57:39 bis 59:02 und ab 59:18 ohne Torhüter.

Biel – Davos 4:5nP

Biel führte gegen Davos 2:1, 3:2 und 4:3, kassierte aber 116 Sekunden vor Schluss den Ausgleich durch Matej Stransky und verlor am Ende das Penaltyschiessen. Damit verbleibt der EHC Biel, der Playoff-Finalist der letzten Saison, vor den letzten zwei Runden hinter den SCL Tigers ausserhalb der Play-In-Plätze.

Freuen durfte sich Biel fast nur darüber, dass ihnen gegen Davos der siebente Shorthander in dieser Saison gelang (durch Jere Sallinen zum 3:2). Damit sind die Seeländer zumindest in dieser Hinsicht die Nummer 1 der National League. Interessant ausserdem: Der einstige Bieler Junior Valentin Nussbaumer erzielte ein Tor für Davos (3:3); dem einstigen Davoser Junior Tino Kessler gelang ein Tor für Biel (4:3).

In Biel ging es emotional zu und her. Bild: keystone

Biel - Davos 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0) n.P.

6408 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Wiegand, Duc/Wolf.

Tore: 10. (9:14) Ambühl (Nordström) 0:1. 11. (10:01) Heponiemi (Rathgeb) 1:1. 27. Sallinen (Kessler) 2:1. 30. Barandun (Wieser, Chris Egli) 2:2. 32. Sallinen (Rajala/Unterzahltor!) 3:2. 47. (46:15) Nussbaumer (Rasmussen) 3:3. 47. (46:53) Kessler (Jakowenko) 4:3. 59. Stransky (Nordström, Corvi/Powerplaytor) 4:4.

Penaltyschiessen: Heponiemi -, Bristedt 0:1; Brunner 1:1, Corvi -; Künzle -, Stransky 1:2; Kessler -, Nussbaumer -; Rajala -.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Stransky.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Burren, Forster; Stampfli; Kessler, Sallinen, Rajala; Bärtschi, Haas, Hofer; Bachofner, Cunti, Brunner; Tanner, Heponiemi, Künzle; Schläpfer.

Davos: Aeschlimann; Dominik Egli, Dahlbeck; Guebey, Jung; Fora, Barandun; Minder; Bristedt, Corvi, Nordström; Ambühl, Mustonen, Nussbaumer; Stransky, Rasmussen, Gredig; Wieser, Chris Egli, Frehner; Parrée.

Bemerkungen: Biel ohne Christen, Delémont, Hischier (alle verletzt) und Olofsson (krank), Davos ohne Hammerer, Knak, Prassl, Schneeberger (alle verletzt) und Näkyvä (überzähliger Ausländer).

Kloten – Rapperswil 5:3

Nach sechs Niederlagen de suite gewann der EHC Kloten gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 5:3. Jonathan Ang und Tyler Morley steuerten beide 1 Tor und 2 Assists bei. Die Lakers hatten in den ersten 40 Minuten 1:0 und 2:1 geführt.

Kloten siegt endlich wieder einmal. Bild: keystone

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

5046 Zuschauer. - SR Piechaczek/Hürlimann, Fuchs/Urfer.

Tore: 3. Forrer (Alge) 0:1. 18. Garlent (Smirnovs) 1:1. 22. Lammer (Moy, Maier) 1:2. 32. Ojamäki (Ang, Morley/Powerplaytor) 2:2. 42. Morley (Ang, Profico/Powerplaytor) 3:2. 44. Ang (Profico, Aaltonen/Powerplaytor) 4:2. 52. Moy (Cervenka) 4:3. 60. (59:15) Simic (Morley, Marc Marchon) 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Ang; Cervenka.

Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Steve Kellenberger; Sidler, Steiner; Profico, Sataric; Nodari; Simic, Morley, Marc Marchon; Ang, Aaltonen, Ojamäki; Obrist, Diem, Dario Meyer; Garlent, Smirnovs, Derungs; Lindemann.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (26.-32., ab 34. Punnenovs); Aebischer, Djuse; Noreau, Maier; Baragano, Leslie; Gerber; Zangger, Wetter, Cervenka; Cajka, Moy, Lammer; Wick, Taibel, Frk; Forrer, Alge, Hornecker; Embacher.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramel (verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Capaul, Connolly, Dünner, Jensen, Rask (alle verletzt), Robin Meyer und Schroeder (beide krank). Rapperswil-Jona Lakers von 58:09 bis 59:15 ohne Torhüter.

Servette – Ambri 3:4

Neun Tage nach dem Gewinn der Champions Hockey League erlebte Genf-Servette auf heimischem Eis ein Debakel. Die Genfer dominierten die Partie gegen den HC Ambri-Piotta, verloren aber trotz 41:20 Torschüssen gegen die Leventiner mit 3:4. Der 28-jährige Kanadier Laurent Dauphin erzielte alle vier Goals für Ambri.

Er ist der erste Akteur in dieser National-League-Saison, dem vier Tore in einem Spiel gelingen. Dominic Zwerger bereitete drei der vier Tore vor. Ambri (9.) schloss in der Tabelle nach Punkten zu Servette auf (8.). Die Chancen der beiden Teams, noch direkt die Playoffs zu erreichen, sanken hingegen fast auf den Nullpunkt.

Der vierfache Dauphin erlegt Servette. Bild: keystone

Genève-Servette - Ambri-Piotta 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

7019 Zuschauer. - SR Stricker/Hungerbühler, Stalder/Steenstra.

Tore: 2. Jacquemet 1:0. 4. Pouliot (Jooris) 2:0. 12. (11:11) Dauphin (Zwerger, Virtanen/Powerplaytor) 2:1. 12. (11:28) Dauphin (Spacek) 2:2. 25. Praplan (Vatanen) 3:2. 36. Dauphin (Pezzullo, Zwerger) 3:3. 39. Dauphin (Spacek, Zwerger/Powerplaytor) 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Manninen; Spacek.

Genève-Servette: Olkinuora; Vatanen, Berni; Karrer, Lennström; Chanton, Le Coultre; Jacquemet; Praplan, Manninen, Bertaggia; Miranda, Filppula, Winnik; Cavalleri, Jooris, Pouliot; Völlmin, Maillard, Berthon; Guignard.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Pezzullo; Wüthrich, Isacco Dotti; Terraneo; Bürgler, Kostner, Pestoni; De Luca, Spacek, Dauphin; Zwerger, Landry, Lilja; Kneubuehler, Grassi, Douay; Eggenberger.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Hartikainen, Mayer, Richard und Rod (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Heim (verletzt), Fohrler (gesperrt) und McIsaac (überzähliger Ausländer). Genève-Servette ab 58:09 ohne Torhüter. (abu/sda)

