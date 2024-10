Der Utah Hockey Club betritt die grosse Bühne. Bild: keystone

Utah gewinnt beim Debüt in der NHL – auch Titelverteidiger Florida startet mit Sieg

Nachdem die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler die NHL-Saison am Wochenende mit zwei Siegen gegen die Buffalo Sabres in Prag eröffnet hatten, kehrte die beste Eishockey-Liga der Welt in ihr angestammtes Habitat nach Nordamerika zurück. Der Titelverteidiger siegte genauso wie das neuste Mitglied der NHL.

Florida Panthers – Boston Bruins 6:4

Der Meister aus Florida machte in der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Viertelfinals den Unterschied im ersten Drittel. Zwei Doppelschläge innert etwas mehr respektive genau einer Minute zu Beginn und zum Ende des Abschnitts führten das Heimteam auf die Siegerstrasse. Der Kanadier Sam Bennett liess sich als zweifacher Torschütze feiern. Wegen Hurrikan Milton war lange nicht klar, ob das Spiel durchgeführt werden kann.

Utah Hockey Club – Chicago Blackhawks 5:2

Philipp Kurashev (Chicago): 1 Schuss, TOI 17:55 Min.

Mit einer Niederlage in die Saison startete Philipp Kurashev. Der Schweizer Stürmer unterlag mit den Chicago Blackhawks beim Utah Hockey Club in Salt Lake City 2:5. Dylan Guenther erzielte das erste Tor des Franchise, das in der vergangenen Saison noch als Arizona Coyotes im Grossraum Phoenix spielte, in der neuen Heimat.

Die Gäste kamen nach einem 0:3-Rückstand zwar nochmals heran. Zwei Gegentreffer in der Schlussminute sorgten jedoch für das am Ende klare Verdikt in einer ausgeglichenen Partie (26:27 Torschüsse). Kurashev, der am Samstag seinen 25. Geburtstag feiern kann, kam auf knapp 18 Minuten Eiszeit und wies eine Minus-2-Bilanz aus. (ram/sda)