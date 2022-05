Für einmal chancenlos: Roman Josi gegen Colorado. Bild: keystone

Böse Klatsche für Josis Nashville – Penguins gewinnen «New York City Marathon»

Colorado Avalanche – Nashville Predators 7:2

Serie 1:0

Roman Josi (Nashville): 5 Schüsse, TOI 24:03 Min.

In Denver machte es «bumm! bumm!», dann führte die Avalanche nach 2:42 Min. schon mit 2:0. Diese Führung baute das Heimteam in der Folge kontinuierlich aus, bis es nach bloss einer Viertelstunde schon 5:0 hiess. Davon konnten sich die Predators nicht erholen. Nashvilles Schweizer Captain Roman Josi blieb ohne Einfluss.

Die beiden ersten Tore des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 3:4 n.V.

Serie 0:1

Erst in der dritten Overtime fiel nach 105:58 Minuten das Siegtor. Zuvor hielt Igor Shesterkin fast jeden Puck und seine Rangers damit im Rennen. Am Ende notierten die Statistiker 79 Paraden für den Russen – die zweitmeisten, seit 1956 in den Stanley Cup Playoff damit begonnen wurde, die Saves der Torhüter zu zählen. In der Verlängerung bezwang Jewgeni Malkin seinen Landsmann mit einem Ablenker und wurde damit zum Matchwinner der Penguins.

Florida Panthers – Washington Capitals 2:4

Serie 0:1

Im Schlussdrittel schafften die Capitals die Wende, nachdem sie mit einem 1:2-Rückstand in dieses gestartet waren. Jewgeni Kuznetsov, T.J. Oshie und Lars Eller erzielten die Tore, welche Washington den Sieg brachten.

Calgary Flames – Dallas Stars 1:0*

Serie 1:0

Elias Lindholm war der gefeierte Held im Saddledome. Der 27-jährige Schwede schoss nach fünf Minuten den Treffer, der sich als einziger der Partie erweisen sollte. Die Stars enttäuschten, sie brachten bloss 16 Schüsse auf Calgarys Tor. (ram)