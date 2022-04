Fiala im Direktduell mit Josi. Bild: keystone

Fialas Lauf geht weiter: Tor und Assist bei Sieg gegen Josis Nashville – Meier trifft

Nashville – Minnesota 4:5nV

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 28:28 TOI

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 7 Schüsse, 24:18 TOI



Roman Josi unterlag mit den Nashville Predators in der Nacht auf Montag Minnesota Wild mit Kevin Fiala 4:5 nach Verlängerung.

Das Schweizer Duell ging auch gemessen an den Skorerpunkten zugunsten des Ostschweizers aus. Fiala gab den Assist zum 3:3 und schoss seine Mannschaft 4:3 in Front. Josi hatte beim Ausgleich zum 4:4 den Stock im Spiel, sein 70. Assist in dieser Saison. Der Berner steht nun bei 91 Skorerpunkten, Fiala rückt ihm mit nunmehr 84 Zählern (33 Tore, 51 Assists) immer näher. Er hat in den letzten 10 Partien 23 Punkte erzielt.

Noch sind drei Runden ausstehend. Dabei geht es für Josi nicht um die persönliche Bilanz, sondern um die Playoff-Qualifikation seiner Mannschaft. Der eine Punkt gegen das an Position 2 der Western Conference klassierte Minnesota könnte sich noch als nützlich erweisen. Nashville belegt aktuell einen Playoff-Platz, noch sind drei Partien ausstehend. Mit einem Polster von 4 Punkten sollte der Einzug in die K.o.-Phase zu schaffen sein.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Vegas – San Jose 4:5nP

Timo Meier, 1 Tor, 6 Schüsse, 21:32 TOI

Mit Timo Meier punktete auch der drittbeste Schweizer Skorer (76 Zähler) in der Nacht auf Montag. Er schoss für die San Jose Sharks eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit den 4:4-Ausgleich.

Danach setzte sich sein Team im Penaltyschiessen gegen die Vegas Golden Knights durch. Auch Meier nahm Anlauf, scheiterte allerdings.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

New Jersey – Detroit 0:3

Nico Hischier krank

Jonas Siegenthaler verletzt

Pius Suter, 4 Schüsse, 19:26 TOI



Das zweite Schweizer Duell des Abends war keines, weil bei New Jersey sowohl Nico Hischier als auch Jonas Siegenthaler ausfielen. Ohne die Superstars Hischier und Jack Hughes waren die Devils offensiv harmlos. Pius Suter und seine Detroit Red Wings feierten einen lockeren Auswärtssieg. Suter zeigte ein gutes Spiel, belohnte sich aber nicht mit einem Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Islanders – Carolina 2:5

Nino Niederreiter, 1 Check, 1 Block, 15:14 TOI

Die Carolina Hurricanes siegen weiter und brauchen dabei nicht einmal Nino Niederreiter, der offensiv unauffällig blieb. Beim 5:2-Erfolg bei den New York Islanders überzeugen die «Canes» mit fünf verschiedenen Torschützen.

Columbus – Edmonton 5:2

Dean Kukan, 1 Schuss, 4 Checks, 15:48

Gegen Connor McDavid und seine Edmonton Oilers durfte der Zürcher Verteidiger Dean Kukan nach vielen Partien des Zuschauens endlich wieder einmal aufs Eis. Kukan machte seine Sache ordentlich und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis. (abu)